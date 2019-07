“Por la inacción de la Provincia, los entrerrianos no accedemos a una rebaja en la tarifa eléctrica”

El Presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Roberto Niez aclaró que no hay ninguna discriminación por parte del Presidente de la Nación, Mauricio Macri a la Provincia de Entre Ríos, y señaló que “es una pena que culpa de la inacción y la inoperancia del gobierno de Entre Ríos nos estemos perdiendo la posibilidad de tener una reducción en las tarifas como hoy obtienen los usuarios de Corrientes y Misiones a través de las regalías. “No es Macri, ni la Secretaría de Energía, le pedimos al Sr Gobernador de Entre Ríos que nos escuche y que haga uso de las regalías que aporta Salto Grande mensualmente para beneficio de los ciudadanos”.

Es que en el marco de lo establecido por artículo 15 de la Resolución Nº 20/17 de la ex Secretaría de Energía Eléctrica, las Provincias con derecho a percibir compensación en concepto de regalías hidroeléctricas (como el caso de Entre Ríos, entre otras), se encuentran habilitadas para ejercer la opción de percibirlas en especie (energía eléctrica) para aplicar los créditos mensuales correspondientes al pago de las facturas adeudadas por los Agentes Distribuidores de EE bajo su jurisdicción (para el caso Entre Ríos, Enersa), hasta un veinte por ciento (20%) de la energía adquirida en el MEM por dichos Agentes en cada mes. A través de la Resolución Nº 17/19 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, el porcentaje referido precedentemente se incrementó al 30 % (a partir de junio de 2019).

“La Delegación Argentina presentó el 1 de febrero de 2018 una propuesta técnica para que Entre Ríos perciba parte de las regalías en especie de manera tal de beneficiar a todos los entrerrianos pero el Gobernador Gustavo Bordet prefirió no escucharnos, pese a que solicitamos en varias oportunidades que nos reciba, los entrerrianos podríamos estar hace más de un año percibiendo ese beneficio, sostuvo Niez.

Para acceder al beneficio la Provincia tiene que especificar que la percepción en especie se destinará a la satisfacción de la demanda de su jurisdicción y que su Agente Distribuidor forme parte del sector público provincial. Además la Provincia debe solicitar a la Secretaría de Gobierno de Energía el reconocimiento en carácter de “Provincia Comercializadora de Energía en Especie”, en los términos de Los Procedimientos del MEM. Este último paso no fue realizado por Entre Ríos. En cambio, la Provincia de Corrientes como la Misiones han ejercido la opción y han sido reconocidas en el carácter referido lo que ha generado descuentos del 20 % en las compras mayoristas de los Agentes Distribuidores respectivos (a partir de junio del 2019, del 30%) que, en mayor o menor medida, han sido trasladados por dichas jurisdicciones a las facturas de sus respectivos usuarios finales, morigerando así el impacto de las actualizaciones tarifarias.

¿Porqué Entre Ríos no accede al beneficio?

“Hemos confirmado con fuentes de la Secretaría de Gobierno de Energía que Entre Ríos no ha cumplimentado todos los pasos para poder acceder al beneficio a pesar de cumplir con las condiciones normativas. Entre Ríos no ha presentado aún la solicitud de reconocimiento de “Provincia Comercializadora de Energía en Especie”, con las consecuencias que implica que los usuarios no puedan acceder a la reducción de los valores tarifarios”, explicó Niez.

Esta circunstancia , sumada a los impuestos y el valor agregado de distribución que fija la provincia, convergen en que Entre Ríos tenga uno de los costos de electricidad más caros del país provocando, entre otras consecuencias gravosas, la migración de algunas empresas a las provincias que sí optaron por este beneficio.

“Para la construcción de esta represa fue fundamental el rol y la convicción que tuvieron los ciudadanos de la Región de Salto Grande, por tal motivo es una deuda histórica pendiente contribuir al desarrollo de la región a través de tarifas promocionales para los sectores residencial, comercial e industrial. Le pedimos al Sr Gobernador de Entre Ríos que nos escuche y que haga uso de las regalías que aporta Salto Grande mensualmente para beneficio de los ciudadanos”.

Para finalizar cabe aclarar que la provincia recibe mensualmente sumas millonarias por regalías y excedentes generados por la operación de la represa de Salto Grande. La Provincia de Entre Ríos, al igual que la de Corrientes, recibe una compensación mensual “regalía” equivalente al 12% del precio de la energía generada. El 70 % corresponde a Entre Ríos y el 30 % restante a Corrientes.

Aportes de Salto Grande a la Provincia de Entre Ríos