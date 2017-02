⏯ Escuchar Noticia

Posible abuso sexual en B612 por parte del hijo de un reconocido médico

El hijo de un reconocido medico local estaría implicado en un posible caso de abuso. Según le informó el fiscal, German Dri, el hecho ocurrió el fin de semana pasado a la salida del boliche “Plantea B612” cuando el padre de una joven realiza una denuncia policial porque su hija había llegado a su casa tambaleando, con la ropa interior por encima del short, mojada, lastimada y lo único que recordaba era el nombre del acusado. La policía confirmó la denuncia y hay un abogado trabajando en tema. “Los testigos manifestaron que la joven no estaba borracha y que se encontraba hablando con él, pero en uno minutos ya no los vieron más”

Según el relato, el padre de la víctima realizó la denuncia policial al ver el estado en el que apareció la adolescente alrededor de las 9 de la mañana. “Se trata de una chica que sale eventualmente, aniñada y nunca tuvo problemas con alcohol ni drogas”. Posteriormente, su familia la llevó hasta el Sanatorio Garat para revisarla y recién allí logra recuperar algo de conciencia. No obstante, manifiesta sólo recordar el nombre del acusado y que se encontraba tomando un tequila con él hasta que perdió la conciencia.

Recién la recuperó por completo a la tarde de ese día. El caso fue derivado a la fiscalía de turno donde se dio inicio a la investigación. “Los primeros exámenes no arrojaron una penetración carnal ni restos de droga. Tampoco signos de haber sido violentada ni forzada”, informó Dri. “No obstante, tenemos conocimiento de la existencia de otro tipos de drogas más específicas por lo que necesitamos análisis más exhaustivos”.

Asimismo, si se habla de una persona que no está en sus cabales, lógicamente que no tiene ni la fuerza ni la conciencia para oponer resistencia. En tanto, se están esperando los resultados del médico forense que indicarían si hubo penetración de elemento extraño y luego se harán las pericias psicológicas necesarias.

La investigación recopiló también datos de los testigos del lugar quienes indicaron que la joven había probado algo de champagne y tequila pero no se encontraba borracha al momento de “desaparecer”. Según manifestaron, ella estaba hablando con el acusado y en un momento simplemente “nos los vieron más”. La misma declaración fue la que utilizo la víctima ante la justicia cuando contó su versión: “Estaba en B612, pero no me sentí mareada ni nada. Pero desde ese momento solo recuerdo cuando me desperté que ya estaba en el Garat”.

Ante la indignación, el padre de la chica y su hermano fueron en busca del denunciado, hijo de un reconocido médico de Concordia y lo golpearon. Ante ello, el joven también radicó la denuncia, no solo por los golpes sino por el acuso directo y contó su versión. Según se informó este medio, el chico conto que, como es amigo del hermano, encontró a la víctima en la calle y la alcanzó hasta la esquina de la casa”.

En tanto, la otra parte arremete con que “si la conoces y la encontrás en ese estado, tocas el timbre y la dejas en la puerta de la casa y no en la esquina”. En cuanto al tema de las drogas y alcohol, el fiscal recordó que la ausencia de sustancias no implica que no haya abuso. De la misma manera en cuanto a la penetración. “El hecho de que ella no haya sido drogada ni violentada no significa que no fue abusada:

Si una persona se aprovecha de un estado inconsciente de otra para obtener algo a cambio sin consentimiento ni permiso claro, es un abuso”.

Finalmente, Dri expresó que la causa seguirá su investigación y que “hablar de abuso sexual” es demasiado pronto ya que todavía queda por saber qué pasó en ese tiempo que la joven no recuerda, quien la acompañaba y porqué se encontraba en ese estado.

