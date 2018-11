Programa Extra-Muros: estar cerca del vecino

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, lleva adelante el Programa Extra-Muros, el cual tiene como objetivo llegar con asistencia primaria a los vecinos de la ciudad que se encuentran alejados de los Centros Asistenciales u Hospitales. El trabajo se hace en terreno, generando un contacto directo con las familias.

La iniciativa, que fue impulsada por el intendente Enrique Cresto, vino a romper con los sistemas tradicionales de atención, “llevando la salud a cada casa, saliendo de las cuatro paredes de los Centros de Salud que la Municipalidad tiene ubicados estratégicamente en distintos barrios pero que a veces no están al alcance de todos” remarcó el Dr. Blas Seminario Gómez, director de Atención Primaria de la Salud.

“Es un Programa que marca una nueva tendencia en salud en lo que respecta a la atención ya que llegamos a muchos barrios, pudiendo ingresar a los hogares y estar cerca de los vecinos que es lo que nos marca esta gestión” subrayó el funcionario, al tiempo que señaló “los trabajos están divididos en dos grupos que actúan tanto a la mañana como a la tarde y todas las veces necesarias porque en casos de emergencia o situaciones complejas, no hay horarios y eso es importante de destacar de quiénes cumplen con su función”.

Por su parte Nélida Bedoya, quien coordina las acciones del Programa, manifestó que no solamente “llevamos atención médica sino que también acciones de promoción de la salud y prevención por medio de prácticas o talleres que le permiten a las personas adquirir nuevos hábitos o reforzar los cuidados que todas las personas debemos tener. El objetivo es acercarnos a las familias, al núcleo de las mismas, con estas actividades”.

Pero eso no es todo porque ante la detección de otras cuestiones que no tienen que ver con el área pero que sí hacen al cuidado de la salud, “trabajamos de manera coordinada con otras dependencias de la Municipalidad. Cada intervención se trabaja con una planificación e incluso hay barrios que los hemos visitados en dos o tres oportunidades” agradeciendo la predisposición de la comunidad “ya que nos reciben muy bien a cada lugar que vamos. Llevamos salud, no prometemos nada sino que cumplimos con los objetivos que nos planteamos” remarcó Bedoya.