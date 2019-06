Así será la Rueda de Buenos Aires, el nuevo ícono porteño que cambiará la estética de Puerto Madero.

La construcción del «London Eye» porteño comenzará en las próximas semanas y llevará unos diez meses. Tendrá casi 82 metros de altura y su base estará emplazada dentro del Dique 1. La obra será financiada por una empresa privada y la concesión del espacio será por 10 años. Malestar de los vecinos

En sintonía con ciudades como Santa Mónica, Singapur, Osaka o Las Vegas, los porteños también tendrán su propia vuelta al mundo, similar al famoso London Eye de la capital inglesa. Se trata de la Rueda de Buenos Aires, una gran atracción que estará emplazada en Puerto Madero y que promete cambiar la estética de este barrio para siempre.

Su construcción comenzará en las próximas semanas y estiman que tardará unos 10 meses en finalizarse: siete meses de obra y tres meses de montaje mecánico. La inauguración está prevista para después de mitad de año. La plataforma que servirá como base de la rueda estará ubicada en el Dique 1, paralela a la calle peatonal Juana Manuela Gorriti y al muro histórico longitudinal oeste.

La idea surgió en la Corporación Puerto Madero, la sociedad anónima de propiedad estatal, integrada en partes iguales por el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se encarga de llevar adelante proyectos para el desarrollo urbano de ese barrio. Tras un llamado a licitación en la que se presentaron tres compañías, la atracción le fue adjudicada a la empresa Rueda de Buenos Aires S.A., que se encargará de la financiación del proyecto y posterior explotación de la atracción.

Para la construcción de la plataforma fue contratado el estudio de arquitectura Mc Cormack Asociados-Sebastián Balbuena–Mc Cormack– Pedro Wofcy. Según precisaron a Infobae, «la base estará dispuesta de manera longitudinal en sentido norte–sur, para el acceso y egreso del público». Allí mismo estará la operación de la vuelta al mundo y la ubicación de los distintos servicios.

La empresa Golden Horse de China es la que tiene a su cargo la construcción de la rueda. Desde el estudio de arquitectura precisaron que se trata de una estructura que cuenta «con un sistema de masa central con rayos que la vinculan con el aro exterior rígido» donde van montadas las 36 cabinas que albergarán a los usuarios. «Los rayos están formados por tensores de acero que permiten tener una estructura ligera y elegante», precisó.

Las cabinas para pasajeros serán cerradas, con una estructura de aluminio y vidrio. Tendrán dos puertas rebatibles que solo se pueden abrir y trabar desde el exterior por el operador. De los 36 habitáculos, cuatro estarán equipados con luces de obstrucción de la aviación. El vidrio de las cápsulas será resistente a golpes desde afuera y desde el interior.

Hernán de Laurente, uno de los directores de la empresa Rueda de Buenos Aires, dialogó con Infobae acerca de la iniciativa. Entre varias cosas, señaló que en el contrato quedó estipulado que su compañía deberá abonarle un canon de 320.000 dólares anuales por la explotación del lugar durante 10 años, con la opción de renovarlo por otros diez.

«Nuestra empresa es relativamente nueva. Es nuestro primer proyecto y estamos trabajando en otros. Se trata de una compañía que se dedica a administrar y explotar establecimientos y lugares de recreo y entretenimiento», remarcó.

Cada cabina podrá transportar a un máximo de 8 personas y estiman que la vuelta entera tardará unos 19 minutos, a un valor estimado de 11 dólares por ticket (unos 481 pesos basado en la cotización de hoy). Es decir que en una hora podrían llegar a girar 900 pasajeros. La altura es de 81,65 metros, el peso de toda la vuelta será de 488 toneladas y llegará desarmada al país.

Para comparar, el London Eye tiene un precio base de 27 libras esterlinas o 1.463 pesos, mientras que el Pacific Park de Santa Mónica, en Estados Unidos, donde está la famosa rueda, ofrece entradas a 31 dólares o 1.377 pesos. El precio incluye otras atracciones, además de la Pacific Wheel.

De acuerdo con los datos provistos por el estudio, la Rueda de Buenos Aires contará con un sistema decorativo de luces LED que será «soportado por 8 columnas de acero (4 de cada lado), construidas con caños de acero de 1.400 milímetros de diámetro exterior y 1.372 de diámetro interior, con un largo total de 47 metros cada una». La alimentación de electricidad se realizará desde un pilar de entrada, ubicado sobre Gorriti. La superficie de plataforma total es de 1.145 metros cuadrados, será construida con hormigón armado y fundada sobre pilotes del mismo material.

Así quedará la Rueda de Buenos Aires en Puerto Madero

Así quedará la Rueda de Buenos Aires en Puerto Madero

El 8 de enero pasado se llevó adelante una audiencia pública para analizar el proyecto. Solo dos personas se anotaron para exponer. Una fue el arquitecto Pedro Wolfcy y otra el arquitecto Santiago Scarabino, director de la obra. El primero se abocó únicamente a dar algunos detalles técnicos de la construcción, mientras que Scarabino habló de los beneficios de la Rueda para la zona.

«La idea de esta obra es generar un desarrollo por supuesto económico, y toda la zona va a verse sumamente afectada positivamente. Nosotros tenemos la esperanza de que entre 400 y 500 mil visitantes por año puedan llegar a la rueda como atracción turística», señaló.

Dijo, entre varias cosas, que al ser un elemento electromecánico, la rueda no genera ruidos y que «eso está especificado en el estudio» sobre el tema que se hizo previamente. «Tampoco va a afectar al tránsito. Está estudiado, según datos del Observatorio Turístico de la Ciudad, que los visitantes, tanto internos como externos, pasan entre tres y cuatro días visitando la Ciudad de Buenos Aires; por lo tanto, no rentan autos. Lo cual no va a generar inconvenientes en el tránsito vehicular. Tampoco va a generar residuos

peligrosos. Además, está fuera del área de concentración del Aeroparque, por lo que tampoco interfiere en la aeronavegación», aclaró.

Sostuvo en la audiencia -según consta en los registros taquigráficos oficiales- que «los mayores impactos ambientales se darán durante la etapa de obra y no durante el funcionamiento. Por lo tanto, es importante llevar a cabo todas las medidas de prevención, de mitigación y contingencias para disminuir al mínimo el impacto ambiental que pueda producir la obra». Finalmente se le otorgaron todos los permisos (locación y ambiental) y la obra seguirá su curso con una inversión estimada de 11 millones de dólares.

Malestar en los vecinos

Nelly Sanciniana vive a la altura del Dique 2, muy cerca de donde se va a instalar la vuelta al mundo. Infobae dialogó con ella para saber qué pensaba y no dudó en expresar su disconformidad. De hecho, cuando se enteró de la idea, envió una carta documento a la Corporación para reclamar pero nunca recibió respuesta.

«Pagamos el ABL más alto de la Ciudad, la seguridad más elevada y esto nos perjudica. Además, es una violación a la privacidad porque imagino a alguien elevado a esa altura que puede observar el interior de los departamentos. Es un despropósito», se quejó la mujer.

En su momento Nelly había enviado la carta ya que inicialmente la atracción iba a ser instalada en el Dique en el que vive, pero a partir de una queja de la Universidad Católica Argentina UCA, ubicada en el mismo lugar, el proyecto se movió al Dique 1. «Era un despropósito que estuviera frente a una casa de altos estudios», criticó la mujer, quien aseguró que son varios los vecinos que han manifestado su desagrado por la iniciativa.

Respecto a este tema, De Laurente dijo que nunca recibieron queja alguna respecto al proyecto. «De hecho, se realizaron audiencias públicas y nadie dijo nada. Sólo sé de la queja de la UCA, que consideró que la Rueda causaría distracción en los alumnos y por eso se movió al Dique 1. Ahora estará en un lugar donde la actividad es casi nula. Este proyecto le va a dar vida a la zona», destacó.

Infobae