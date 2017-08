🔉 Escuchar Noticia

Rogelio Frigerio sin pelos en la lengua arremete contra Urribarri, “El sueño entrerriano era una mentira, hay que decirlo con todas las letras”

El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, embistió duramente contra Sergio Urribarri, al hacer un análisis del resultado electoral del domingo último; y las vinculaciones del gobierno central con Gustavo Bordet.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, habló con el programa Palabras Cruzadas (Radio De la Plaza). Por primera vez se refirió al ex gobernador Sergio Urribarri de un modo directo y sin rodeos. Habló de la campaña presidencial que el ex mandatario llamó “El Sueño Entrerriano” y fue una de las más largas para aspirar al Ejecutivo nacional en 2015, pero terminó estrepitosamente cuando la ex presidenta Cristina Fernández se lo pidió y apoyó a Daniel Scioli. Frigerio también realizó declaraciones sobre el gobierno de Gustavo Bordet y le reclamó que en más de un año y medio de mandato no haya reconocido que recibió una provincia “quebrada”.

“Un camino largo y no exento de dolor”

“No me sorprendió el resultado en Entre Ríos. Tuve oportunidad de participar en la campaña, estar en contacto con los vecinos y estar en el cierre, cuando la gente termina de definir su voto y sentí mucho apoyo. Lejos de recibir un cheque en blanco, recibí apoyo. Pero eso es una enorme responsabilidad y tenemos que seguir trabajando igual o mejor para mejorar la vida de la gente”, dijo Frigerio.

Analizó en ese sentido “lo que ocurrió”. “Pudimos transmitir el convencimiento que tiene el presidente Mauricio Macri y tenemos todo el equipo sobre este camino, que no es fácil, que es largo, trabajoso y no exento de dolor. Pero es el único camino que va a permitir que podamos vivir en un país mejor y dejarle un país mejor a nuestros hijos y nietos”, indicó el ministro.

Asimismo Frigerio señaló que “ya transitamos todos los caminos alternativos y nos llevaron al fracaso y la pobreza”. “Por eso creo que pudimos transmitir eso y creo que la gente terminó votando la persistencia en este rumbo, sobre todo porque ya se empiezan a ver los resultados desde el punto de vista económico. Probablemente todavía no le llegó ese crecimiento a todos los bolsillos de las familias argentinas, pero sí el país está creciendo y si seguimos por este camino, finalmente va a llegar al bolsillo de todas las familias del país”, prometió.

“Oscurantismo” y “alegría”

“Durante muchos años, más de una década, Argentina vivió en una suerte de oscurantismo de las estadísticas públicas. El gobierno anterior, para no mostrar un incremento de la pobreza, la inflación y la desocupación, intervino el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) y nos dejó a oscuras de lo que pasaba en la realidad. Nosotros recuperamos el Indec y el presidente tomó la decisión de poner la verdad sobre la mesa. Nos guste o no, Macri decidió recuperar la palabra y decir las cosas como son. Por eso si sube la inflación tenemos que decirlo, pero si baja también hay que plantearlo. Lo mismo con el empleo y la actividad, cada sector ya no tiene que hacer un esfuerzo para tener sus propias estadísticas porque el gobierno recuperó ese sistema público y la información es confiable. Y las estadísticas confiables indican que argentina viene creciendo lentamente hace varios meses, que el empleo se está recuperando, que la inflación será este año la mitad del año pasado, aunque sigue siendo alta y tengamos que seguir trabajando para bajarla. El crédito está volando, el crédito hipotecario, el crédito al consumo y productivo, la construcción está en niveles récord, el sector automotriz también, la agroindustria está pasando su mejor momento, esa es la verdad”, asentó y selló: “Por eso este es el camino para que finalmente la alegría llegue a todas las familias y sectores de la producción”.

Con el mismo sentido, Frigerio continuó con la exposición: “a la gente se la subestimó mucho cuando el gobierno anterior le mentía y le decía que estábamos mejor que en Alemania, que la inseguridad era sólo una sensación, que el narcotráfico no estaba trabajando a sus anchas en Argentina. La gente sentía que le estaban tomando el pelo, se cansó de la corrupción y la impunidad y además de todo eso, durante los últimos cinco años no crecimos ni generamos empleo y la inflación era una de las más altas del mundo”.

“Como en cualquier familia”

“Por eso la gente quiso cambiar, porque entendió que si seguíamos por ese camino terminábamos mal, terminábamos como Venezuela. Por eso en 2015 la gente se adueñó del cambio, un cambio que se salió a defender en las plazas el 1 de abril cuando se sintió amenazado y ahora son los mismos ciudadanos de nuestro país, la misma gente la que ratifica este rumbo y deja en claro que al pasado no quieren volver, que quieren apostar a otra cosa, a algo distinto. Todos los caminos que transitó argentina en el pasado, nos llevaron a un lugar que precisamente la gente quiso dejar atrás en 2015”, evaluó.

Luego el ministro consideró que es “como en cualquier familia, cuando hay un problema del que no se habla y se oculta, el problema nunca se resuelve”. “Puede pasar que haya dos miembros que no se hablen nunca más. Pero cuando ese problema sí se discute en la mesa, eso se resuelve y se termina en un abrazo. En Argentina pasa lo mismo. Si no reconocemos los problemas, si los ocultamos, no los vamos a resolver nunca. Acá asumimos que había unos de los niveles de inflación más altos y que un tercio de la población estaba en la pobreza. A partir de que lo aceptamos, lo vamos cambiando. Lo mismo con el desempleo y la calidad del empleo que tenemos. Hay 4 millones y medio de argentinos que trabajan en la informalidad. Lo importante es plantear los problemas para resolverlos, pero antes hay que reconocerlos. Nosotros encontramos un país quebrado y estamos lentamente, de manera gradual, recuperando la confianza para el crédito internacional”, declaró.

Llamado a decir la verdad

Al continuar con la línea argumental, Frigerio sostuvo que “en Entre Ríos pasa lo mismo”. “Yo todavía no vi en Entre Ríos reconocimientos por parte de la actual administración que recibió una provincia quebrada. Entiendo que son del mismo espacio político y eso incomoda, pero hay que decir la verdad y no hay que ocultarla porque nos incomoda, porque eso es la génesis de los problemas que vivimos”, cuestionó. “Hago un llamado a que digamos la verdad y pongamos todo sobre la mesa e integremos todos un verdadero equipo: Nación, Provincia y municipios, para tratar de cambiar la realidad y mejorar la calidad de vida de la gente”, exhortó.

Luego subrayó que “todo se resuelve trabajando en equipo, aceptando el problema”. “Nosotros a los pocos días de asumir empezamos a ayudar a Entre Ríos para que pudiera pagar sueldos y jubilaciones. No le pueden echar la culpa a nadie porque esta situación se da desde el primer día de la gestión de Macri, la necesidad de ayudar a la provincia para que pueda pagar las cuentas públicas. Pero algo vienen haciendo mal en la provincia”, deslizó.

El sueño, “una mentira”

“El sueño entrerriano también era un mentira y hay que decirlo con todas las letras, porque si no reconocemos la verdad no vamos a cambiar”, embistió Frigerio.

Tras eso, se despachó al reconocer en qué se pudo “avanzar” con Entre Ríos: “Y después tenemos que trabajar en equipo. Creo que en eso hemos avanzado bastante. Estamos aprendiendo los argentinos que tenemos que deponer los intereses particulares y partidarios en pos de la solución de problemas concretos de la gente, y pudimos avanzar en muchas provincias con eso, Entre Ríos inclusive, con esta idea de trabajo en conjunto, en equipo. Tengo muchísimos ejemplos de que el llamado del presidente a trabajar en equipo ha, dado resultados concretos y rápidos y hay que seguir por este camino, haciendo obras por todo el país, mejorando los recursos a las provincias, nunca mirando el color de la camiseta partidaria del gobernador, porque eso no corresponde. Lo importante es la gente que vive en esa provincia”, acotó.

“Camuflaje”

Frigerio se refirió también a la elección de la provincia de Buenos Aires. “Cristina Fernández dijo que iba a hacer una elección muy buena y terminó siendo peor que la de Aníbal Fernández hace dos años. Esto los sorprendió y están inventando cualquier cosa para desviar la atención. El kirchnerismo está diluyéndose y va a seguir diluyéndose en las próximas elecciones”, vaticinó.

Luego, volvió a arremeter contra los opositores: “Por ejemplo en Entre Ríos, ¿dónde está el kirchnerismo en Entre Ríos?¿Dónde está el Frente para la Victoria? ¿Dónde está La Cámpora? Por lo menos ya no se quieren mostrar con lo que eran hasta hace poquito y en pocos meses, porque saben que la gente está cansada del Frente para la Victoria y el kirchnerismo”.

“Evidentemente hay un camuflaje, la idea de cambiar los nombres para que no se note tanto. Pero no hay que subestimar a la gente que ya está pensando en otra cosa , pensando en conseguir un mejor trabajo, en llevarle soluciones a sus hijos para una mejor calidad de educación, de salud, para que haya mejores caminos. ¿Cuánta gente no pudo ir a votar en Entre Ríos porque no podía salir de su casa? Porque hace años hay una desidia del estado respecto al cuidado de los caminos de la producción. El caso de la salud en Entre Ríos, es uno de los peores servicios, el narcotráfico? de eso se preocupa la gente y de eso, en consecuencia nos tenemos que ocupar los políticos”, fustigó.

“Hay muchos políticos que hablan de otros políticos en vez de hablar de la realidad y de lo que le importa a la gente. Yo leo los diarios y escucho las radios en Entre Ríos y permanentemente escucho alusiones personales, de una persona respecto de la otra. La gente está cansada de políticos que hablan de políticas y quiere que hablen de los problemas y de cómo los van a solucionar. Eso también forma parte del cambio”, cerró.

Fuente: Análisis Digital

