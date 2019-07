En diálogo con el programa LA TRIBU, la ministro de Gobierno, Rosario Romero, habló sobre los cambios en la Jefatura Departamental Concordia de Policía y los avances en la investigación por el homicidio de la joven Mariela Costen. También señaló que “El gobierno provincial en estos últimos tres años ha venido asumiendo económicamente el corte de Programas Sociales”, lo que acrecienta la crisis económica y social con vinculaciones en el delito.

En declaraciones al programa LA TRIBU, que se emite todos los sábados de 10 a 12 horas por Radio POP Concordia, 93.1, la ministro de Gobierno, Rosario Romero señaló que este “sábado por la mañana asumió en Concordia el comisario inspector Jorge Cancio como Jefe Departamental y lo que se verá en estos dias es que no hay solución para el delito que no sea con una mirada integral. Por eso el Gobierno de la provincia no solamente está planteando reforzar con vehículos, una nueva Comisaria en Concordia, más cámaras de seguridad, sino que ha estado el jueves la Ministra de Desarrollo Social y su equipo junto con la Ministra de Salud. Reunidos en la Municipalidad de Concordia se planteó el problema de la pobreza, de marginalidad o de adicciones y su vinculación cuando vemos el delito violento con armas”.

Romero además dijo que desde el ministerio de Gobierno, “también desarrollaremos varias estrategias tendientes a que baje la cantidad de armas en circulación, haremos campaña y a los que las tienen ilegalmente les llegará todo el peso de la Ley, de la mano de gestiones que hacemos en Tribunales, en donde jueces y fiscales, ya hemos estado conversando en una línea de política criminal, con quienes compartimos y tienen muy buena predisposición al escuchar nuestra preocupación. Es difícil, el delito siempre duele cuando se pierde una vida como la de Mariela Costen en una circunstancia en que la victima estaba totalmente indefensa sin resistirse al asalto de estas dos personas, sobre los cuales estamos intensamente investigando y buscando. Allí en Concordia está la cúpula policial provincial en este momento trabajando para poder hallar a los culpables. Tenemos testigos y una orientación de la investigación en manos de la Fiscalía quien conduce todo esto. Nuestra preocupación está dada en hallar a los culpables de este caso y fortalecer las medidas de seguridad y socioeconómicas para tratar de evitar que anden tantas personas armadas por un lado, y desesperadas en el delito por ingesta sustancias, alcohol lamentablemente”, aseguró.

Recortes

La ministro informó también que “el gobierno provincial en estos últimos tres años ha venido asumiendo económicamente el corte de Programas Sociales nacionales y con todas las limitaciones que tiene un gobierno provincial porque nunca tenemos los mismos recursos de hace unos años donde había más para desarrollar más capacitación laboral, asistencia y programas de nutrición. Todo eso ha venido asumiendo el gobierno provincial pero nunca llegamos a lo óptimo porque precisamente ha disminuido el empleo y que eso ha aumentado la pobreza en la familia. Teníamos una pobreza alrededor de un 30 % y ahora está en un 35% y eso que es un número se mide en sufrimiento, falta de desarrollo y en la falta de perspectivas. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano: La falta de esperanza, de una salida entonces se busca irse del mundo a través de sustancias, drogas o lo que es peor busca la venta de droga como salida laboral. En los barrios se naturaliza el kiosco de venta de estupefacientes, cosa nefasta para la vida familiar porque a lo mejor le reporta un peso un día, pero vamos oradando toda posibilidad que ese ser humano se forme en valores, se desarrolle en una vida en sociedad con felicidad personal y para quienes lo rodean, al contrario cada vez va sumergiéndose más”, graficó.

Deuda del gobierno nacional con Entre Ríos

En ese mismo sentido Romero agregó que “el gobierno nacional está debiendo el canon de los presos federales hace 3 años de 166 millones y sigue haciéndose cargo el Ministerio de la provincia de Entre Ríos. De los 2600 internos que tenemos en nuestras de pesos que alimentamos y tambien el 80% se educa o trabaja, 600 son federales y esto genera una deuda millonaria. Por eso he estado haciendo gestiones esta semana ante el ministro Garavano, sin perspectivas cercanas de pago sino que prometió una pequeña cifra irrisoria, teniendo en cuenta toda esta deuda. En este marco estamos haciendo frente a mejorar nuestras cárceles. En Concordia tenemos una ampliación que está marchando con perspectiva de tenerla completa en un mes pero no damos a vasto. Es un problema serio realmente. La Justicia federal no ha hecho ninguna gestión, nosotros la hacemos porque somos los que concretamente estamos dando esa respuesta y ellos están sabiendo esta problemática, más allá que demuestran una muy buena predisposición para con nosotros”, se quejó.

Cambios en la Jefatura de Policía de Concordia

Con respecto a los cambios durante la semana pasada en la Jefatura de Policía de Concordia, Romero indicó que “Se dieron muchas circunstancias confusas lamentablemente. Cuando fuimos con el Jefe de la Policía de la provincia a Concordia no estaba el propósito de cambiarlo al Jefe Departamental, pero no dejábamos de analizarlo, dentro de las medidas de producir cambios. Tampoco lo íbamos a decir ese dia, pero con posterioridad a que nosotros tomáramos esa decisión, nos enteramos de la denuncia en su contra. Como fue con una diferencia de pocas horas quedó ahí flotando que era por la denuncia, cuando en realidad nosotros tomamos conocimiento de esto con posterioridad. La Justicia no notifica al Poder ejecutivo, porque funciona con total independencia al punto tal que el comisario Querencio participó en las reuniones y no tenían porque los Jueces de Garantías o la Fiscalía advertirnos que en esas horas había existido una denuncia. Nosotros lo desconocíamos totalmente, nos enteramos horas después con el Jefe Provincial de esta situación. Ha sido un signo de la gestión del Gobernador que cualquier funcionario que esté sospechado, con más razón dentro de la Policía, tiene que dar un paso al costado y en este caso nosotros igual lo hubiéramos tomado por esta otra razón”, concluyó

