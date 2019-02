Ruta 14 y 12, el mal estado y la imprudencia se lleva más vidas de las que se pueden contar

“La mayor cantidad de accidentes se registra sobre Ruta 12 que une con la 14”, confirmó el director de Emergentología a Elonce TV. Le sigue la zona de Paraná Campaña. Cuestas apuntó a las posibles causas de los siniestros

Ocho personas perdieron la vida y otras tantas resultaron heridas como consecuencia de sendos accidentes de tránsito registrados en los últimos días en la provincia.

Al respecto, el director de Emergentología, Dr. Carlos Cuestas, ante Elonce TV apuntó a la imprudencia al volante y el estado de las rutas, como posibles causales de la accidentología vial.

“La acccidentología es una cuestión cíclica. Pero el saldo de este fin de semana fue muy alto e impactante, sobre todo porque hubo chiquitos y este tipo de desgracias resaltan muchísimo más por la sensibilidad”, señaló el médico especializado en Emergentología.

“Tenemos un alto índice de accidentología en lo que une la Ruta 12 desde el puente Zárate-Brazo Largo hasta el comienzo de la 14, donde hay una incidencia de accidentes que son permanentes durante todo el año”, señaló Cuestas, al tiempo que reveló: “Se registra un promedio de un accidente por día, un número que es altísimo”.

“Son 50 kilómetros en línea recta”, reafirmó Cuestas, quien comentó que recorrió la ruta para encontrar las posibles causas a tanta cantidad de accidentes registrados en la zona.

“Hay muchas familias que son oriundas de Buenos Aires involucradas en estos accidentes. Y según mi apreciación, el cansancio de la gente que viene, porque ingresa a una zona que pareciera ser más tranquila, pero no lo es. Son autovías”, remarcó.

“La mayor cantidad de accidentes se registra sobre Ruta 12 que une con la 14, la que mayor tránsito tiene por el paso de camiones: es la ruta del Mercosur. Y aumentó la circulación porque aumentó el turismo también, la zona termal turística de la costa del Uruguay está muy desarrollada y quienes viajan a Brasil pasan por ahí”, detalló Cuestas.

“El corredor de la Costa del Uruguay es un paso importante hacia Brasil y en época vacacional aumenta, además, la gran circulación de camiones en la zona es altísima”, insistió.

Así también, el médico y funcionario provincial apuntó a “la inestabilidad de las banquinas” como posible motivo del aumento de la siniestralidad en las rutas.

“La Ruta 12 no tiene parajes. La gente viene cansada y los parajes más importantes están mucho más adelante”, advirtió.

“Si uno está cansado y tiene que parar a descansar sobre esas banquinas en las que hay barro o no están tan estables, quizás sigue hasta encontrar un paraje en algún lugar”, comentó al respecto.

“Y cuando uno se aproxima a los pueblos ubicados a la vera de Ruta 14, siempre hay curvas que hacen a la rotonda de retorno. De hecho, los lugares de mayor accidentología se ubican en las zonas de curvas, por ejemplo, la zona de Ubajay”, comentó.

Cuestas también apuntó a la imprudencia de los conductores. Fue en ese sentido que se refirió a los accidentes registrados en Paraná Campaña.

“En esa curva de La Picada, es imposible pasar a otro auto porque más que transite a 20km/h. es una curva ciega”, destacó.

En orden de frecuencias por la cantidad de accidente, a la zona del sur entrerriano, le sigue la zona de Paraná Campaña.

“A la 18, que será una gran autovía, no la vuelvo a tomar más de noche”, sentenció. Y en ese sentido comentó: “Hace unos días venia de Gualeguaychú, porque habíamos viajado a Pueblo Belgrano a entregar una ambulancia, me tocó viajar de noche y no veía muy bien porque las rutas no están señalizadas”. “Es un proceso de obra a la que habría que buscarle alguna alternativa”, instó.

Y en esa línea comentó que, “las señalizaciones de la 12 y la 14, no son muy buenas”.

(Elonce)