Se confirmó que en Concordia también se construirán residencias estudiantiles

Andrés Sabella, rector de la Universidad de Entre Ríos, confirmó que se firmó el convenio con el IAPV para que en la ciudad también se construyan nuevas residencias estudiantiles. Sería en el predio en donde funcionan las facultades de Ciencias de la Alimentación y de la Administración.

En declaraciones radiales, Sabella indicó que dependerá de lo que las facultades de Alimentación y Administración indiquen, pero que “es muy probable que se utilice el terreno que estas facultades ya tienen en el predio donde funcionan, un terreno en frente a donde está actualmente el gimnasio”, precisó.

“Ese terreno tenía como destino original ser residencias estudiantiles, y tiene una ventaja única que lo convertiría en un campus y simularía lo que sería una ciudad universitaria”, valoró.

Sabella también anticipó que el acceso a las residencias será bajo el mismo modelo que se implementa actualmente donde ya existen, que implicaría la creación de una comisión que autogestiona las residencias y que las asigna de manera similar a como se asignan las becas: una evaluación socio económica y académica. “En esa evaluación también se reserva un porcentaje para los ingresantes”, aclaró.

Según datos del rector, la mitad de los estudiantes que llegan a Concordia lo hacen desde otras ciudades de Entre Ríos, “por eso Concordia es una localidad que tiene esta problemática y que es la que estamos tratando de resolver con este proyecto”, aseguró. “Comenzamos a trabajar con el IAPV y la semana pasada nos hemos puesto de acuerdo con un proyecto y en cómo financiarlo”, concluyó.

La demanda de residencias estudiantiles

Son unos 9 mil estudiantes de la UNER, que todos los años están alquilando para poder estudiar. Esa demanda en muchos casos no se ve satisfecha de manera adecuada, por ejemplo sucede que en las localidades turísticas no les quieren alquilar en enero y febrero, y no tienen dónde alojarse cuando van a rendir en febrero.

“Pero lo más significativo es el valor que pagan por esos alquileres, y por eso las residencias vienen a ayudar a resolver este tema”, explicó Sabella. “La aspiración es que las residencias estudiantiles estén en las 6 localidades donde hoy está presente la UNER”.

Presupuesto

“La situación presupuestaria de las universidades no ha cambiado -sostuvo el rector-, los recursos son siempre escasos, pero nosotros tenemos que intentar ser anti cíclicos y encontrar la manera de contener a nuestros alumnos en la Universidad. La universidad pública sufre las crisis económicas perdiendo matrícula estudiantil, por eso tenemos que hacer los esfuerzos, y esto de las residencias estudiantiles tiene que ver con esto”.

Plazos

“El proyecto original proponía llevarlo adelante con recursos del Ministerio de Educación de la Nación, pero ante el recorte de todo lo que es infraestructura universitaria fue que tomamos como alternativa buscar el financiamiento a través del IAPV. Aspiramos a que se desarrolle durante el 2019, y podamos tener durante ese año iniciadas las obras de al menos dos o tres residencias estudiantiles en la provincia y esto va a ser posible por el financiamiento que nos va a dar el IAPV”, concluyó.-