Este domingo en la Costanera se realizaron una serie de actividades deportivas y recreativas con el objetivo de difundir y dar a conocer la problemática de la enfermedad de fibrosis quística. La enfermedad no es cubierta por las obras sociales, por lo que familiares de quienes padecen esta enfermedad llevan adelante una campaña de firmas para que el proyecto de Ley sea tratado en el Congreso de la Nación.

«La Municipalidad de Concordia, a través de diferentes áreas, estamos apoyando esta iniciativa y esta necesidad, difundiendo lo que es la enfermedad de fibrosis quística, y acompañando la campaña por el proyecto de ley», comentó la concejal electa Claudia Villalba, quien junto a María de los Ángeles Petit, asesora institucional del Ejecutivo, en representación del intendente Enrique Cresto coordinaron la actividad que se realizó este domingo en la Costanera.

«Un padre de la provincia de Córdoba está realizando una bicicleteada por todo el país impulsando esta campaña con el objetivo de recolectar un millón de firmas para lograr que el tema sea tratado en el Congreso de la Nación. En diferentes eventos estamos realizando esta recolecta de firmas», señaló Villalba.

«Desde la Municipalidad estamos acompañando para que se reconozcan más derechos. Creemos que en este siglo XXI, en el cual hay personas cuyas enfermedades no son reconocidas por las obras sociales, es importante ponerlo en debate y lograr que se reconozcan los derechos», señaló Petit. «Hay un derecho y hay una obligación del Estado, y la obligación es que el proyecto de Ley sea tratado, debatido y aprobado», señaló la ex legisladora nacional.

«Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, la secretaria de Desarrollo Humano y Salud de la Municipalidad, Julia Saenz, organizó que desde el área de Atención Primaria de la Salud, participemos de esta actividad, entregando folletería y explicando de qué se trata esta enfermedad, porque uno de los aspectos fundamentales en la salud es la difusión y llegar a más personas para que tengan conocimientos de las distintas problemáticas», comentó sobre las acciones realizadas la enfermera Karina Barboza, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud.

Con el objetivo de convocar a la gente, el grupo Amigos del MTB y profesores de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad, realizaron una bicicletada, clases de zumba y otras actividades en la costanera, en el marco de las acciones de promoción del deporte y una vida saludable que impulsa el Gobierno Local. «La idea es colaborar con esta excelente causa, y apoyamos esta campaña», dijo Pity Sbresso, de Amigos del MTB, a lo que Julieta Olivera, profesora de educación física, señaló la importancia de «colaborar para que se conozca de esta enfermedad y para juntar las firmas que son necesarias». «Estamos poniendo nuestro granito de arena, porque es importante que se logre aprobar la Ley», agregó la profesora Cintia Ferreya.

La Fibrosis Quística es una enfermedad genética, no contagiosa, que no tiene cura. Afecta el pancreas y los pulmones, y para lograr una mejor calidad de vida requiere de un tratamiento diario, que hoy en día no es cubierto por las obras sociales. Liliana Flores, es madre del pequeño Marcelo Saldivas, quien padece esta enfermedad, y comentó que «cuesta mucho, porque se requieren medicamentos todos los días y hay medicación que es muy cara. Además en Entre Ríos, que es muy húmedo, para esta enfermedad es más complicado. Desde la Municipalidad me están ayudando mucho, pero si sale la Ley va a ser todo más fácil», expresó.