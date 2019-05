Se salvan de milagro tras chocar contra una formación de tren que no anunció su paso

Se salvan de milagro tras chocar contra una formación de tren que no anunció su paso

En la mañana de este lunes, los integrantes de una familia salvaron su vida por milagro cuando una formación ferroviaria de Trenes Argentinos embistió a un automóvil Fordk Ka, en la intersección de calle Concejal Veiga y las vías. Afortunadamente, no hubo heridos.

Así, el conductor del flamante automóvil y sus dos pequeñas hijas, de 2 y 4 años, volvieron a nacer tras colisionar contra una locomotora en el paso nivel.

El choque sólo provocó importantes daños materiales, ya que el frente del automóvil quedó totalmente destrozado.

Por su parte, el automovilista manifestó que la locomotora no llevaba luces ni su conductor accionó el silbato. Además, denunció que las señales lumínicas y sonoras no funcionaban.

No es la primera vez que nos referimos a esta situación. No existen los controles necesarios desde la Central de Tránsito y el municipio y el Concejo Deliberante no están actuando como organismos de contralor ante el reclamo de los vecinos.

Cabe recordar que, en lo que va del año, se han producido cuatro accidentes ferroviales, afortunadamente sin consecuencias fatales. Por este motivo, muchos se preguntan qué están esperando desde el Estado para exigirle a la empresa ferroviaria que tome las medidas de seguridad en todos los pasos niveles de la ciudad.

El sol