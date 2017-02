⏯ Escuchar Noticia

“Semana a semana el Carnaval viene creciendo

Así lo remarcaron, tanto el viceintendente Armando Gay, como los concejales Carlona Laner, Magdalena Reta de Urquiza, Carolina Amiano y Nicolás Moulins, quienés destacaron el desarrollo del Carnaval de Concordia, tanto por la calidad y muy buenas presentaciones de cada Comparsa sino también por la fiesta que se vive en las tribunas, en donde queda en claro que lo que se vive en nuestra ciudad, es pasión.

“Semana a semana el Carnaval viene creciendo y es algo que se ve a diario con la respuesta de la gente y nos llena de satisfacción que esto suceda” dijo el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante Armando Gay, quien semanas atrás salió a la manga del Corsódromo Municipal “Atanasio Bonfiglio”, junto al intendente Enrique Cresto, en la Comparsa Bella Samba.

“En esta gestión, tal como ya lo ha dicho el intendente, queremos que el carnaval siga creciendo y entre todos lo podemos hacer poniendo un granito de arena para que esta fiesta deje de ser local y se transforme en uno de los más importantes porque –remarcó- lo que se ve acá, la pasión en las tribunas y el color de cada Comparsa, no se ve en otro lado” dijo con satisfacción.

La concejal Carola Laner estuvo también disfrutando de esta fiesta que está viviendo Concordia fin de semana tras fin de semana y en ese sentido manifestó su emoción “por lo que han crecido los carnavales de nuestra ciudad y es un orgullo para nosotros como concejales y para toda la comunidad el tener la posibilidad de ser parte de esto” destacando el muy buen nivel de cada una de las comparsas “porque se ve que le ponen empeño, ganas y mucho trabajo”.

Por su parte los ediles Magdalena Reta de Urquiza y Nicolás Moulins no dudaron en afirmar “que es una fiesta para toda la familia, para venir y disfrutarla. No somos hinchas de ninguna comparsa en particular sino del carnaval en general”.

La concejal Carolina Amiano manifestó su sentido de pertenencia a esta fiesta y destacó el muy buen trabajo que se viene haciendo desde la organización como así también el sentido de pertenencia que este evento ya tiene dentro de la comunidad. “Miras las tribunas y lo que se vive y ya te dice todo”.

Este próximo sábado se estará viviendo la cuarta noche y nuevamente las expectativas se renuevan ya que la batalla de las pasiones van creciendo de cara a lo que serán los últimos fines de semana de febrero, cuando se conozca si la campeona del 2017 es “Unisur”, “Ráfaga”, “Emperatriz”, “Bella Samba” o “Imperio”.

