Expertos advierten sobre el peligro de usar «FaceApp», la aplicación de moda que te hace ver viejo

Si te despertaste y de pronto viste tus redes sociales plagadas de fotos de tus amigos como viejos no es porque hayas dormido miles de años. No, en realidad es por una aplicación que se volvió viral en poco tiempo y que los tiene a todos mirando cómo se verían en unos años más.

«FaceApp» es una aplicación rusa que te permite usar una foto y mostrarte cómo lucirías con 50 años más, o incluso cómo te verías con otro pelo, otro género, entre otras cosas.

Sin embargo, aunque muchos comenzaron a divertirse con esta app y a usarla en exceso, resulta que los expertos advirtieron que es una aplicación peligrosa y que puede atentar contra tu privacidad.

La app puede acceder a tus fotografías cuando le permites el acceso mientras usas la app. Pero no es del todo así, pues mientras estás haciendo otras cosas la aplicación puede ingresar a tu rollo de fotos, información privada, datos, entre otras cosas que tú no le permitiste. Y todo está en los términos y condiciones que nunca leemos y aceptamos así como si nada.

James Whatley, estratega de Digitas, explicó que se le da a la app el libre uso de adaptar, publicar y distribuir tus datos de usuario en todas las maneras que estime conveniente.

Por otro lado, Lorenzo Martínez, experto en seguridad de la empresa Securízame, afirmó que el principal problema es el permiso que le conceden los usuarios a la app sin saberlo.

«No te puedes fiar porque [la aplicación] no es tuya. Si lo que te gusta es probar a ver cómo te ves de mayor, alguien ha creado un algoritmo para modificar tu cara. Pero estás mandando tu foto a otro sitio. Si estás en una situación en la que no quieres que se haga pública, no la envíes. Si te apetece jugar con la app en concreto que requiera de una foto, hazlo con una foto que no te importe que cualquiera en algún momento pueda acceder a ella o sea pública. El problema es que si le das acceso a tus otras fotos, a todo tu carrete, le estás dando acceso a tus fotos».

Ariel Hochstadt, experto en seguridad de vpnMentor, aseguró que él ha advertido sobre los riesgos de usar aplicaciones como estas.

«Los hackers muchas veces pueden grabar los sitios que la gente visita, y las actividades que tienen, pero no siempre saben quiénes son esos usuarios. Imaginen ahora que pueden usar la cámara del teléfono para grabar a una persona gay que visita sitios gay, pero que no se ha hecho público, y luego conecta su cara con sitios homosexuales».

Así mismo, Hochstad explicó que los hackers saben de quién es la foto por la info que entregan las redes sociales como Facebook.

Este tipo de aplicaciones nos demuestran la facilidad con la que se puede acceder a nuestros datos personales y a las fotos que sólo nosotros queremos ver. Todo mientras nos divertimos jugando y creyendo que es algo inocente y que sólo sirve para entretenerse. Pero no.

Faceapp

Así que ya sabes, si ya bajaste la aplicación quizá es mejor que la elimines y, si no, que no te atrevas a instalarla.

Upsol