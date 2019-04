Con motivo de cumplirse un año del lanzamiento de la Tarjeta de Crédito de la Caja Mixta se realizó un sorteo entre todos los empleados municipales que utilizaron el servicio en estos primeros doce meses y que estaban al día, resultando beneficiado Juan Antonio Giles. El intendente Enrique Cresto junto a los integrantes de Caja Mixta hicieron entrega del premio al afortunado ganador.

Cresto junto al Presidente de Caja Mixta Cr Alvaro Sierra, el Gerente del organismo Ismael Leonardelli y el encargado de la Tarjeta, Mauricio Colacello,se acercaron a la casa de Juan Antonio Giles y le llevaron el premio al que se hizo acreedor en el sorteo que se realizó ante escribano público. Debido a que la Tarjeta lanzada por la Municipalidad y Caja Mixta cumplió un año, se realizó este sorteo del que participaron todos los empleados municipales que se adhirieron a la misma y que la utilizaron en este primer año de existencia.

Juan y su esposa María, recibieron al Presidente Municipal en su casa “sorprendidos, no esperábamos la visita de Enrique Cresto, y no sabíamos cual era el premio, sabíamos que habíamos ganado, pero no que”, comentó el hombre. “Fui uno de los primeros en sacar la tarjeta”, recordó Giles, “fui a la Caja Mixta e hice el trámite muy sencillo, enseguida me la dieron. Y la verdad que me ha ayudado mucho, nos sirve”.

María, esposa del trabajador municipal, comentó que “estabamos necesitando la moto, asi que la vamos a usar para ir a trabajar, estamos muy agradecidos”. Y destacó que “la Tarjeta de Caja Mixta es muy conveniente, la aceptan en los principales negocios y tiene un costo muy bajo, lo que nos ayuda mucho”.

Por su parte, Ismael Leonardelli, comentó que “al principio la tarjeta era sólo para los municipales de Concordia y en estos meses se ha trabajado mucho incorporando a otros municipios del Departamento, y ofreciendo cada vez más servicios, como paquetes turísticos, entre otros. En este primer año se consolidó como una herramienta financiera para los trabajadores, y seguiremos trabajando para que crezca aún más”, afirmó