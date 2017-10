TAS: se realizan operativos de control de sanidad

Me Gusta Me gusta Me encanta Jajaja Que Loco.. Que triste Me da bronca

La Unidad de Desarrollo Ambiental, la Central de Tránsito, Policía y Fiscalía, realizan operativos de control a carreros y sobre el estado de los caballos. En distintos puntos de la ciudad se están realizando estos operativos “que apuntan en dos sentidos, en lo que tiene que ver con el tránsito, que no se estén conducidos por menores, por ejemplo, y en lo que tiene que ver con el estado del animal”, indicó Martín Armanazqui, Director de UDAAPA.

“Para el intendente Enrique Cresto este es un tema prioritario y nos instruyó a que tomemos las medidas correspondientes, además de que trabajemos en conjunto con las organizaciones proteccionistas y los propios carreros para llegar a un resultado que satisfaga a todas las partes”, señaló Armanazqui. Así, recordó que se realizaron distintas reuniones de trabajo de las que participaron Coordinación de Gabinete, Secretaría de Gobierno, Central de Tránsito, Seguridad Ciudadana, la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque El Abasto (UDAAPA), Inspección General, el concejal Amadeo Cresto, el Juzgado de Faltas, Asociación Protectora de Animales y Conciencia Animal, entre otros.

“Tenemos un programa de trabajo que venimos llevando a cabo. Es un problema complejo, que tiene muchas partes. Y la solución definitiva se dará a partir de un proceso que el intendente Cresto ya puso en marcha”, dice Armanazqui. En paralelo, en las reuniones mantenidas se acordó “realizar operativos en conjunto que permitan fortalecer los controles que ya veníamos haciendo, dirigidos específicamente a cuidar al animal, ver su estado, que no haya maltrato”.

“En los operativos se controla el estado de los caballos y en los que casos que se comprueba que hay maltrato, se los retira de la vía pública” con intervención del Departamento de Veterinaria de la Municipalidad, la Justicia y la Policía de Entre Ríos, precisó el coordinador de UDAAPA, y agregó que en el caso de los equinos que son decomisados, quedan bajo cuidado de la Protectora de Animales hasta que se dictamine al respecto.

Armanazqui indicó que el objetivo de las medidas que se están reforzando es cuidar a los animales en primer término pero no dejar sin trabajo a muchas personas que quizás lo usan como medio de locomoción. “Estamos viendo principalmente que los caballos no sean maltratados, que no se los sobreexija, que la gente que los tiene, los cuide y que sepan bien que hay sectores de la ciudad en los que no se puede circular”, remarcó. Durante estos operativos también se busca difundir las actuales normativas vigentes, para que se conozcan las ordenanzas que existen sobre estos temas.

Registro de carreros

Por otro lado, el titular de la Unidad de Desarrollo Ambiental se refirió al programa de Erradicación Progresiva de la Tracción A Sangre (TAS), en el cual se viene trabajando junto a organizaciones proteccionistas. “En el mes de noviembre iniciaremos un registro de carreros y de caballos. Se va a realizar en la oficina de Fumigación, que funciona en la ex Estación Norte. Y también haremos operativos en los barrios”, adelantó Armanazqui. Esta información, días y horarios, se anunciará en los próximos días.

“Se realizará un registro que nos permitirá cuantificar la situación para avanzar en un programa progresivo a mediano plazo de sustitución y erradicación de la TAS”, señaló el funcionario. “Además, a partir del registro podremos también realizar un control exhaustivo sobre el estado y la condición de cada animal, e intervendrá en los controles el área de Veterinaria de la Municipalidad”, sostuvo.

