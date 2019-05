Trabajadores del empaque Citrícola Salerno, realizaron este lunes por la mañana, una protestan frente a la planta ubicada en la rotonda de bulevar Ayuí y San Lorenzo.

Alcides Gomez, trabajador del empaque Salerno y ademas delegado de los trabajadores, expresó a El Sol que se encuentran manifestando en la puerta de la planta porque «estamos reclamando lo que se esta debiendo del año pasado que es un bono que había dado el gobierno para todos los privados y hoy que estamos cerrando el mes de mayo, no lo hemos recibido».

También manifestó que «estamos reclamando por elementos de trabajos que no nos dan, como guantes, delantal, no hay detergente en los baños, papel higiénico, cosas que son vitales para el trabajador y tenemos que solicitar constantemente porque no nos lo dan».

Y continuó «tampoco no nos podemos juntar para hablar de la producción porque están peleando las paritarias y ellos a través de eso no nos quieren aumentar nada, aunque hubo un acuerdo del 20% de aumento. Es por ello que nosotros hemos decidido realizar una medida de fuerza para que se nos escuche».

La planta de empaque no permite en estos momento el ingreso de los trabajadores ni de vehículos. Los que se encuentran allí manifestando son trabajadores de la cosecha y del empaque.

Gomez finalmente expresó que mantendrán la protesta hasta que alguien de la empresa les brinde alguna solución.

Por su parte, el delegado de la quinta, Jorge Corrado, también dijo que «estamos aquí reclamando un sueldo diurno para el cosechador y para la gente de empaque. El sueldo mínimo por quincena trabajando bien es de $6.000. Es bajo. Y si te llueve en 10 días no trabajas y no cobras. Nosotros cobramos por el día trabajado. Si el cosechador no trabaja no cobra. Y si no hay cosecha, el sector de empaque tampoco trabaja porque no hay fruta.

El sol