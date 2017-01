⏯ Escuchar Noticia

Trump no renuncia a la construcción del muro separatista

Desde hace cinco días el mundo mira todo lo que hace Trump.

Trump confirmó que hoy empezará a construir el muro en la frontera con México

Lo anunció por Twitter. Es una de las promesas que hizo durante la campaña que lo llevó a la presidencia de los EEUU

Este miércoles será finalmente el día en el que Donald Trump cumplirá con la pesadilla de muchos latinos que no lo votaron. A través de su cuenta personal de Twitter confirmó que empezará la construcción de un muro en la frontera con México.

“Será un gran día para la seguridad nacional. Entre muchas otras cosas, ¡construiremos el muro!”, tuiteó el presidente de los Estados Unidos. De esta manera cumple con uno de los ejes de su campaña que más temor genera en la numerosa comunidad latina que vive en el país del norte.

Si bien no dijo nada al respecto, varios medios estadounidenses publicaron que en la agenda de hoy, Trump podría firmar órdenes ejecutivas para suspender el programa de refugiados y prohibir la entrada de inmigrantes de países con conflictos bélicos, entre los que estarían Siria, Libia, Somalia, Irak y Sudán.

Es un hecho que el mandatario lanzará este mediodía su política de seguridad nacional. Para eso encabezará una ceremonia en el Departamento de Seguridad Nacional en la que invitó a familiares de personas asesinadas por inmigrantes en situación irregular, un indicio de lo que podría anunciar.

Más ataques a la prensa

Pero Trump no solo tuiteó acerca del muro. También hubo un mensaje dirigido al estado de Chicago, uno de los que tienen los índices de violencia más altos de ese país. “Si Chicago no arregla la horrible matanza que hay allí, 228 tiroteos en 2017 con 42 asesinatos (24% más que en 2016), ¡voy a mandar a los Federales!”, lanzó.

Finalmente, fiel a su costumbre, volvió a embestir contra la cadena de noticias CNN y elogió a FOX News, el canal que más lo apoyó durante la campaña presidencial. “Felicitaciones a Fox News por ser el número uno en rating durante la inauguración de mi mandato. Estuvieron muchas veces más alto que NOTICIAS MENTIROSAS CNN. ¡El público es inteligente!”, escribió.

No es la primera vez que arremete contra la CNN. Durante la última conferencia que dio tuvo un fuerte cruce con un cronista de esa cadena e inauguró el término de “Noticias Falsas CNN” para referirse a ese canal. “Usted no, usted no, su medio es terrible. No sea maleducado, no le daré la palabra”, le dijo Trump al periodista Jim Acosta, que reclamaba preguntar

Tn

Compartir

[responsivevoice_button buttontext="Play" voice="Spanish Female"]