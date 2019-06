Vuelven a ser blanco de llamadas por las cuales les dicen que son acreedores de algún premio, o la famosa reparación histórica, también que perderán su casa debido a una deuda que tienen que pagar en menos de 12hs.

Las personas mayores muchas veces caen en las garras de estos inescrupulosos y son estafados en su buena fe.

Este domingo pasado sucedió esto con un llamado de un supuesto premio de Telekino. Maris Sotelo nos cuenta como se dio el hecho.

“Este domingo, la llaman a mi mamá que supuestamente se ganó la suma de 225000 pesos en un sorteo al azar de Telekino Vacante casa central de Córdoba y que debía dirigirse a un cajero automático para realizar el depósito de la suma ganadora, mi madre fue, pero por suerte no llego hacer ningún movimiento en la cuenta de ella, porque le solicitaban que pida préstamo; alertada me llama y yo le digo que le me pase el número desde donde la llamaron, a lo cual me comunico y me atiende el supuesto «Valentino Vidal» empleado de Telekino, y como mi madre no hizo ninguna transacción con ellos me pedían que yo lo haga a mi cuenta y que después le pasará la plata a mi madre, junto con mi yerno y mi hija le seguimos el juego porque ellos me esperaban en línea para poder guiarme, y nos dirigimos a la Central de Policía de Concordia y al hablar con la oficial de Policía el Supuesto empleado de Telekino, no quiso proporcionar ningún dato. Cuando busco en Internet y me encuentro con esta noticia, vaya casualidad el mismo Valentino Vidal”, detallo

“Lo vuelvo a llamar y le digo ¿a cuántos jubilados estafó en Salta? Y me cortó!. Esta modalidad se repite en muchos casos en personas mayores con jubilados que poseen cuentas y mayormente viven solo, la ilusión de un premio en efectivo muchas veces hace que los jubilados caigan en la trampa. Se endeudan con créditos que deberán pagar por largos meses y desde las instituciones bancarias hacen caso omiso a los reclamos de los perjudicados. También debemos recordar que los datos de las personas son vendidos y así cualquier banda delictiva puede acceder a la privacidad de los usuarios de tarjetas de crédito o de diferentes cuentas bancarias. Prevénganos a nuestros abuelos pongamos en conocimiento de estos delitos y que no caigan en la trampa”.

