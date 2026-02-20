ALLANAMIENTO EN FEDERAL. SECUESTRAN TELEFONOS POR UN CASO DE ESTAFA

Durante la mañana de este miercoles 18 del corriente, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura de Policía de Federal llevó a cabo un allanamiento en una finca ubicada en Barrio 25 de Mayo en inmediaciones de calles Tucumán y Corrientes, en la ciudad de Federal, en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías de Federal, a cargo de la Dra. Susana Irurzun.

El operativo se realizó en el marco de una causa por estafa que denunciara haber sido víctima un comerciante de la ciudad. Durante el procedimiento, se secuestraron tres teléfonos celulares de las marcas Samsung y TCL, así como una tarjeta de memoria San Disk de 2 GB.

La evidencia incautada a disposición de la Justicia, es de interes para ser analizada y realizar el correspondiente peritaje para avanzar en la investigación y esclarecer los hechos.