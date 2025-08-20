Share Post Whatsapp Messenger

ALUMNOS DE LA ESCUELA TÉCNICA Nº1 PARTICIPAN DE UN CURSO DE ARMADO DE MUEBLES CON TABLEROS

Esta semana comenzó una nueva edición del Curso de Armado de Muebles con Tableros, una propuesta formativa impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, en articulación con el Centro de Desarrollo Foresto Industrial (CeDeFI), destinada a alumnos de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Brig. Gral. Pascual Echagüe”.

La capacitación se desarrolla en el sector carpintería de los talleres de la escuela y es dictada por el Prof. Alejandro Olivera. La actividad combina instancias teóricas y prácticas hasta el 25 de agosto, con el objetivo de que los estudiantes desarrollen habilidades técnicas en diseño, producción y armado de mobiliario, con una mirada local e innovadora.

Durante la jornada de apertura, los alumnos pudieron conocer de cerca los tableros producidos en Concordia, aprender sobre su proceso de fabricación y explorar las posibilidades de aplicación en distintos muebles y proyectos creativos.

El evento contó con la presencia del presidente de CeDeFI, M. Ing. Elisa de Las Heras, del Rector del establecimiento, Prof. José Canet, del jefe de enseñanza práctica, Prof. Ramón Esquivel, y del Ing. Mario Flores, quienes acompañaron a los alumnos en el inicio del curso.

El Secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Federico Schattenhofer, destacó: “Formar a los jóvenes en oficios vinculados a nuestra industria local no solo les brinda herramientas concretas para su futuro, sino que también fortalece el entramado productivo de Concordia. Queremos que los estudiantes conozcan de cerca los recursos que nuestra ciudad genera y puedan transformar ese conocimiento en oportunidades reales de desarrollo.”

“Este tipo de acciones reflejan el modelo de ciudad que buscamos: productiva, con empleo genuino y con educación práctica que conecta a nuestros jóvenes con la economía local. Esperamos que estas experiencias los inspiren a seguir aprendiendo y a valorar las posibilidades que ofrece nuestro territorio” afirmó Schattenhofer.

El curso incluye acompañamiento técnico especializado, materiales completos para la práctica y certificación oficial al finalizar. Se enmarca dentro del eje de fortalecimiento de cadenas de valor regionales y de la articulación entre sector público, privado y comunidad, promoviendo la innovación, la capacitación y la generación de empleo.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo informaron que continuarán generando oportunidades de formación para distintos sectores de la comunidad, consolidando una Concordia que produce, crece y se organiza, con jóvenes capacitados y vinculados activamente a la industria local.

