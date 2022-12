Ana María de los Santos que cumple funcionaria municipal de la Dirección de Especialidades Médicas se reunió con Francisco Azcue y la Comisión de Salud

La agente municipal Ana Maria de los Santos que cumple funciones en la Dirección de Especialidades Médicas se reunió con Francisco Azcue y la Comisión de Salud del espacio, para dialogar sobre la situación que atraviesa el personal dependiente de área de salud del municipio.

De los Santos expreso “que la mayoría del personal que presta servicios en salud es monotributistas, que no encuadra en ningún régimen jurídico laboral, sin seguro, ni ART, antigüedad, carrera administrativa, ni los beneficios que ostenta el personal de planta permanente del municipio”.

Una materia recurrente es la falta de pago en tiempo y forma, sin cronograma preciso, ni expediente a seguir, perjudicando a quienes son sostén de familia, incluso en algunos casos con ingresos que no superan los 40 mil pesos con una carga horaria el personal de enfermería de 30 horas semanales y los profesionales 24 horas al mes.

De los Santos mencionó la falta de insumos, medicamentos, elementos de protección, cómo problemas edilicios relacionados con filtraciones, electricidad y mantenimiento.

Estos temas no son nuevos, el personal y los gremios lo vienen reclamando hace tiempo sin respuesta del municipio, lo que podría derivar en una medida de fuerza.

Azcue manifestó el apoyo de Evolución al reclamo, acompañando el pedido de una rápida solución a esta situación de vulnerabilidad del personal de salud del municipio, máxime considerando la salud un servicio esencial cuya prestación ineficaz y en malas condiciones perjudica a los ciudadanos y hace colapsar al sistema de salud.