ANALISIS «Concordia merece más que discursos del pasado»

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 46 segundos

La situación social que atraviesa Concordia no admite liviandades. Cada declaración pública de un dirigente debe estar a la altura de la responsabilidad que implica su trayectoria y su paso por la gestión. Por eso sorprende, y preocupa, el tono adoptado por el exconcejal Daniel Cedro en sus recientes cuestionamientos hacia la actual administración municipal.

Más allá del legítimo debate sobre las decisiones del intendente Azcué, lo que no puede dejar de señalarse es el contexto en que se realiza esa crítica: proviene de quien formó parte de una gestión que dejó un municipio golpeado financieramente, con una planta sobredimensionada y marcada por prácticas que la ciudadanía conoce y repudió en las urnas.

Hablar hoy de sensibilidad mientras se omite el deterioro institucional que durante años se naturalizó, resulta al menos paradójico. Porque es cierto que detrás de cada recorte hay una historia personal. Pero también es cierto que hubo familias que, durante años, fueron excluidas del acceso justo al trabajo por no tener el “contacto” correcto, mientras otros cobraban sin ir.

No se trata de negar las dificultades que genera el ajuste. Pero tampoco se puede borrar con declaraciones lo que dejó la gestión anterior: contratos sin criterio, falta de control, un aparato lleno de privilegios y clientelismo. Esa herencia también tiene responsables.

Desde Concordia Directo creemos que la crítica es válida y necesaria en democracia, pero debe venir acompañada de autocrítica. Es fácil señalar desde afuera cuando se tuvo la oportunidad de construir algo distinto y no se lo hizo. Hoy, Concordia necesita que las voces con historia ayuden a pensar salidas, no que echen más leña a un fuego que ellas mismas encendieron.

Porque en momentos difíciles, las palabras pesan. Pero lo que realmente transforma es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hizo. Concordia necesita menos gritos del pasado y más manos que construyan. Solo con memoria, verdad y responsabilidad vamos a poder escribir una historia distinta.

Declaraciones de Daniel Cedro

Cedro cruzó a Azcué por los despidos: “La insensibilidad del intendente es alarmante y refleja una gestión sin rumbo ni empatía”

El vicepresidente del Frente Entrerriano Federal, Daniel Cedro, repudió en duros términos los despidos masivos de trabajadores municipales ordenados por el intendente Francisco Azcué y lo acusó de ser cómplice del ajuste nacional que está destruyendo el tejido social de Concordia.

“El intendente Azcué ha decidido descargar el ajuste brutal sobre las espaldas de los trabajadores municipales, y lo hace con un nivel de insensibilidad que alarma. Decenas de personas, con nombre, rostro y familia, fueron echadas sin miramientos, bajo un discurso de ‘eficiencia’ que esconde una política de descarte”, expresó el Dr. Daniel Cedro.

Además, cuestionó las recientes declaraciones del jefe comunal, quien tildó de “cínicos y perversos” a quienes critican su gestión: “No hay cinismo en quienes denunciamos que se están dejando familias enteras en la calle. La perversión no está en los que alzan la voz, sino en quienes ajustan sin piedad, estigmatizan al que protesta y se niegan a ver el drama humano que sus decisiones provocan.”

Cedro también refutó el argumento económico esgrimido por Azcué: “Dice que tiene que echar empleados porque cayó la recaudación. Pero no dice por qué cayó. Cayó porque el gobierno nacional de Javier Milei —al que Azcué apoya fervientemente— está hambreando a la población. Porque los sueldos no alcanzan, la actividad se desploma y la coparticipación se derrumba.”

“El intendente es cómplice local de un modelo nacional que está destruyendo el aparato productivo, devastando a las familias y reduciendo el rol del Estado al mínimo. Y lo hace desde una posición que incluso desconoce la historia del partido al que pertenece, que nació para defender a los sectores más vulnerables, no para aplaudir a quienes los empujan a la miseria”, añadió.

En referencia a los dichos de Azcué sobre que “parece que vivimos en distintas ciudades”, Cedro fue tajante: “Conocemos Concordia porque la recorremos todos los días, de punta a punta. Conocemos las esquinas donde el intendente retiró los contenedores para ocultar que hay personas comiendo de la basura. Estamos al lado de los más vulnerables, de quienes sufren en silencio el ajuste y el abandono. No conocemos esta ciudad desde un despacho: la conocemos porque la habitamos, porque nacimos acá y vamos a morir acá. No somos turistas políticos como muchos de los representantes del gobierno provincial que Azcué también defiende y que solo pisan la ciudad para sacarse una foto”.



Finalmente, Cedro expresó su solidaridad con los trabajadores cesanteados: “Me solidarizo con cada uno de los trabajadores despedidos y con sus familias. Ellos no son un número ni un gasto a recortar: son personas con derechos que están siendo vulnerados. Gobernar con sensibilidad es una obligación, no una opción. Y hoy Concordia tiene un intendente que ha decidido mirar para otro lado.”

Frente Entrerriano Federal

INVITO A DEBATIR DESDE EL RESPETO A LOS LECTORES VECINOS DE CONCORDIA

Maximiliano Peisojovich

Director fundador de Diario Concordia Directo, la voz del pueblo