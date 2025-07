ANMAT exigió el retiro inmediato de uno de los medicamentos más usados para el tratamiento capilar

Share Post Whatsapp Messenger

ANMAT exigió el retiro inmediato de uno de los medicamentos más usados para el tratamiento capilarSegún el organismo de control, la producción del producto no cumplía con la normativa vigente. Qué dijeron desde el laboratorio.Por Canal 26Opens in new windowjueves, 17 de julio de 2025, 19:58Tratamiento capilar Foto: Freepik Debido a fallas respecto a la reglamentación vigente de sanidad, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, distribución y comercialización de uno de los medicamentos más utilizados para los tratamientos capilares.

El organismo de control informó que se detectaron “incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación” tras recibir una denuncia y una suspensión por no respetar la normativa de obras y no presentar la documentación correspondiente.

Tratamiento capilar Foto: Freepik ¿Cuál es el medicamento capilar suspendido por ANMAT?A partir de las distintas denuncias y exigencias a la empresa, la ANMAT ordenó la prohibición de la elaboración, distribución y comercialización del Dutaflox Dúo, Dutasteride+Tamsulosina, lote B461 de la firma Panalab.

La suspensión responde a una investigación anterior donde el organismo de regulaciones sanitarias dispuso la inhibición y retiro de 93 insumos.

El medicamento para el tratamiento capilar prohibido por ANMAT Foto: PANALAB De todas maneras, tras realizar una nueva inspección, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud detectó “deficiencias significativas clasificadas”, entre las cuales se encuentran:

Por su parte, el laboratorio Eczane Pharma señaló mediante un comunicado que “la inmovilización preventiva dispuesta por ANMAT se limita exclusivamente a un área de producción que fue sometida a una inspección voluntaria solicitada por Eczane, tras la incorporación de mejoras tecnológicas”.

En ese contexto, afirmaron que “no existe ningún motivo vinculado a la calidad, seguridad ni eficacia de los productos y que la medida es estrictamente preventiva”.

ANMAT detalló las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas, señalando que las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto.

Es por ello que, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original y “en caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde”.

