Ante la gran sequía en Santa Fe, piden que Santiago del Estero abra sus compuertas para que haya un caudal normal del río

Los departamentos del norte de Santa Fe viven momentos desesperantes por la falta de lluvias. “Es una situación que no la vivimos nunca acá», apuntó un referente

La sequía continúa en el norte de Santa Fe y no le da respiro ni salida a los productores. El presidente de la Sociedad Rural de Tostado, Jorge Mercau, en diálogo con Todo en Uno en UNO 106.3 detalló que en esa zona hay entre 3.000 y 4.000 vacas muertas por la falta de agua. La solución más inmediata es que Santiago del Estero abra sus compuertas para que haya un caudal normal del río.

«La situación es desesperante por la sequía, las altas temperaturas y el río Salado que está prácticamente sin agua desde la subniveladora que hay en Tostado hacia el sur. Antes había un convenio de que se respetaban 3 m³ a la altura de Colonia Dora y desgraciadamente tendremos como mucho un metro. Dicen que abrieron un poquito más pero eso se va a notar de acá a dos o tres días», reveló.

El contexto que se está viviendo es muy «grave» porque a 8 o 10 km de Tostado para abajo el río está «completamente seco». Ahora lograron gestionar con el gerente de la Cooperativa de Agua Potable de la localidad la entrega del doble del caudal de agua, «un hilo que es suficiente para salvar a un montón de hacienda». Esto va lento ya que es muy poca presión y poca el agua y «demorará un montón de días para aliviar a los productores».

«La única solución inmediata para un tercio del departamento es que Santiago del Estero abra las compuertas y que tengamos caudal normal y siga el río abajo como tiene que ser, desgraciadamente no hay otra alternativa. Ahí los productores podrían llegar a abastecerse con camiones para otro lado, sería doble el beneficio», detalló.

«Cada día es peor. La última sequía grande que tuvimos fue en 2008, más o menos similar a esta pero creo que esta es peor porque en ese entonces teníamos agua en el río Salado y nos abastecíamos de ahí. Hoy desgraciadamente no tenemos agua ahí y está peligrando no solamente la situación de los productores sino inclusive que Tostado se quede sin agua. Es una lucha de hace un año o tres por la sequía y las pérdidas en hacienda son monstruosas. Entre los tres departamentos del norte, 9 de Julio, Vera y General Obligado debe haber entre 3.000 y 4.000 cabezas muertas seguro. Va a ser terrible para la provincia y para todos los pueblos si esa hacienda se sigue yendo», apuntó Mercau.

El titular de la Sociedad Rural de Tostado, contó: «Antes de que el río se secara por completo habían 600.000 cabezas, pienso que va a terminar con 500.000 o 400.000». Sostuvo que el estado corporal de la hacienda es «muy deficiente», sumado al estrés generado por el calor. Y aseguró, respecto a 2024: «Va a haber una merma de terneros impresionante porque esas vacas no se van a volver a preñar, calculamos que puede llegar a haber un 30% de preñez, un desastre total».

«Si no llueve de acá a 10, 15 o 20 días se van a terminar vendiendo las vacas para pagar el agua así que es muy alarmante. Es una situación que no la vivimos nunca acá», apuntó. Por otro lado, Mercau señaló que hay un convenio entre Salta, Santiago del Estero y Santa Fe que no se cumple y por esos se dan problemas de agua en la zona.

El referente del sector dio a conocer que se perdió completo el trigo; el maíz de primera se secó, se comió y el que pudo lo arrolló; se sembró el algodón pero ya se está secando; y lo mismo ocurre con la soja. «Si no llueve esta semana se pierde todo, esa es la realidad», cerró.

UNO Santa Fe