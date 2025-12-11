APERTURA OFICIAL DE LA TEMPORADA DE VERANO 2026: “CONCORDIA EN TUS SENTIDOS”

Con el Mirador “Arenitas Blancas” como escenario, este miércoles se llevó a cabo el lanzamiento de la Temporada de Verano 2026 “Concordia en tus Sentidos”. Durante dos horas, vecinos y visitantes disfrutaron de propuestas gastronómicas, música en vivo y expresiones artísticas que anticiparon el espíritu del verano concordiense.

La actividad fue impulsada por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), y se enmarcó en un FAMPRESS que reunió a medios especializados del sector turístico, entre ellos Mensajero Turístico, LADEVI y Radar de Viajes.

“TENEMOS TODO”

El Intendente Francisco Azcué resaltó que “Concordia es una ciudad maravillosa donde tenemos todo: río, lago, termas, historia, una gastronomía única, bodegas, pesca, eventos, arquitectura única y reconocida y muchos atractivos más por eso debemos seguir trabajando de esta manera, junto al sector privado, para seguir creciendo turísticamente”.

En ese sentido afirmó que es importante que cada uno “se apropie del destino y sea un transmisor más de lo que tenemos, además de las promociones que se realizan. Tenemos excelentes recursos pero contamos con algo más importante: la calidez del concordiense y eso no se consigue en cualquier lado”.

DIVERSIDAD

El presidente ejecutivo del EMCONTUR Laureano Schvartzman, tras indicar que las malas condiciones climáticas fueron postergando el lanzamiento de la temporada, sostuvo que “se puede hacer gracias a la participación de una diversidad muy grande de actores, vinculados a distintos sectores del turismo qué son los verdaderos protagonistas, que vienen a reflejar lo que es parte de nuestra oferta turística”.

“Estamos muy entusiasmados porque creemos que vamos a tener una buena temporada de verano, proponiendo vivir Concordia desde los sentidos que es una invitación no sólo para los visitantes sino también para los concordienses. Es una ciudad que invita al disfrute desde sus distintas propuestas” remarcó Schvartzman.

GASTRONOMÍA CON AMBIENTACIÓN MUSICAL

En el espacio gastronómico, el chef Mauricio Goñe presentó dos preparaciones elaboradas en vivo: una miniatura de pescado de río frito al disco, y un solomillo de cerdo al disco acompañado por un chutney de arándanos, que incorporó sabores característicos de la producción regional.

El bartender Sergio Rodríguez elaboró el trago “Kilómetro 0”, una combinación de vino chardonnay y cordial de mandarina, que puso en valor la creatividad y la identidad productiva de Concordia.

También se hizo la degustación del tradicional Postre Concordia, creación del pastelero Maximiliano Ceballos, elaborado con insumos característicos de la región. Toda la propuesta estuvo acompañada por la ambientación musical de DJ Mäuss, quien realizó una selección pensada para acompañar el atardecer y el ritmo del encuentro.

ARTE, TRADICIÓN Y CARNAVAL

El arte litoraleño formó parte central de la jornada con la presentación del grupo Raíces Entrerrianas, que interpretó composiciones originales inspiradas en los paisajes, la memoria y la historia de Concordia. Luego, el ballet Sembrando Futuro presentó el cuadro “Concordia es Citrus”, una puesta coreográfica que evocó tradiciones, ritmos regionales y la identidad citrícola de la ciudad.

El cierre estuvo a cargo del Carnaval, con la presentación de la comparsa Emperatriz, la batería TNT y la Reina Provincial del Carnaval, Yanella Aldecoa, quienes ofrecieron una muestra del espíritu festivo que caracteriza al verano concordiense.

Del acto también formaron parte la Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; el Secretario de Desarrollo Productivo Federico Schattenhofer; el Secretario de Salud Diego Sauré; la titular del Ente Costanera María Pierini; concejales y referentes del sector privado.