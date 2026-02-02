AVANZAN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA REPAVIMENTACIÓN DE CALLE DR. SAURÉ

Mientras se ejecutan los trabajos de pavimentación y repavimentación en calle Dr. Sauré, en el tramo comprendido entre calles La Pampa y boulevard Yuquerí, se avanza con las obras complementarias que consisten en recambio y conexiones nuevas a las redes de cloaca y agua potable.

La obra se enmarca en el Plan de Infraestructura que lleva adelante la Municipalidad de Concordia, con recursos propios, y una inversión superior a los 480 millones de pesos.

Desde la Secretaría de Obras Públicas, el Ing. Carla Pagano, Inspectora de Obra, explicó que actualmente se realizan tareas previas fundamentales a la pavimentación: “Se están haciendo renovaciones de conexiones de cloaca, de aquellas que no funcionaban o que funcionaban mal, cambiando la cañería y también la renovación de las conexiones de agua”.

Esto incluye el reemplazo de los caños existentes por otros aptos para permanecer debajo del paquete estructural y del pavimento, garantizando así su durabilidad. Además, remarcó la importancia de la regularización de las conexiones domiciliarias de agua “ya que había casos que afectaban el normal suministro como por ejemplo, aquellas que eran compartidas”.

Por último, Pagano indicó que, si no se presentan imprevistos, “en unas semanas se estaría terminando con las conexiones nuevas, quedando solamente aquellas renovaciones o cambios que presenten problemas”, para luego avanzar con las etapas finales de pavimentación, mejorando de manera integral la transitabilidad y los servicios para los vecinos de la zona.

La obra en calle Dr. Sauré se divide en dos tramos: desde calle La Pampa hasta Paula Albarracín de Sarmiento se realizará la pavimentación, mientras que desde Paula Albarracín hasta boulevard Yuquerí se reconstruirá completamente el paquete estructural. En este sector se ejecutará el fresado de la capa asfáltica existente, la compactación correspondiente, la construcción de una base de suelo cemento y, finalmente, la colocación de una carpeta de asfalto en caliente.

De manera complementaria, se llevarán adelante trabajos de construcción y reconstrucción de badenes y tramos de cordón cuneta, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua superficial, además del bacheo de sectores puntuales con hormigón y asfalto.

Desde el municipio subrayaron que cada intervención responde a un criterio de obra integral, priorizando la calidad de los materiales y la correcta ejecución técnica para asegurar su durabilidad en el tiempo. No se trata de soluciones parciales, sino de trabajos completos que permiten que la calzada y los servicios queden en condiciones óptimas, evitando futuras roturas y nuevas intervenciones, y garantizando una infraestructura que acompañe el crecimiento y la circulación de la ciudad.