AZCUÉ “A los concordienses les están mintiendo”

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, no disimuló el disgusto que le generó un informe firmado por el contador y abogado Guillermo Benedetto, referido a la evolución del gasto en personal en proporción al total de las erogaciones municipales.

En diálogo con el programa Despertá con Nosotros, por Oíd Mortales Radio, el presidente municipal evitó nombrar al profesional pero le respondió de manera directa: “Esta persona ha sido funcionario de gestiones anteriores (Bordet, hoy investigado por enriquecimiento ya que no puede justificar su patrimonio), de Cresto y es una persona que estuvo en los equipos técnicos de Gay, que compitió conmigo en las elecciones. Nos llama poderosamente la atención que fue parte de estas gestiones, no vio nada y ahora ve todo y nos quiere dar clases de cómo administrar y gobernar. Fue parte de cómo estamos ahora, cómo han gobernado, cómo les ha ido a estos personajes. Ahora, con total liviandad, sale a hacer esto escrito y, aparte, mintiendo. Sería bueno que ellos también cuenten todo, que no solamente recibimos un municipio endeudado, sino que durante 2023 pasaron 600 personas a planta permanente y nos dejaron una bomba. La deuda la pagamos y estamos pagando la deuda en dólares. Bajamos el 10% de los cargos políticos, el 10% del gasto en personal, que hoy se ha bajado brutalmente el gasto público”.

El mensaje de apertura de sesiones: seguir achicando el gasto

Consultado sobre los ejes del mensaje que dirigirá este jueves al abrir el período de sesiones, el intendente Francisco Azcué resaltó la relevancia del acto: “más allá de la cuestión formal, tiene un complemento importante y por eso invitamos a los ciudadanos, a las instituciones. Transmitimos un mensaje, damos cuenta de lo que hicimos el año pasado, las políticas públicas más relevantes, los actos y damos a conocer lo que vamos a hacer en 2025, las políticas públicas a iniciar y continuar”.

“El eje central –agregó- va a estar dado en razón de que nuestra ciudad necesita cierta infraestructura, obras, inversión, para el desarrollo. Una ciudad que creció bastante desordenada. Vimos cómo colapsa la ciudad y ciertas redes de servicios. Vamos a anunciar las inversiones que vamos a hacer este año en obras de infraestructura y, por otro lado, se necesitan recursos para crear condiciones y fomentar la inversión y el desarrollo productivo. Bajar la presión impositiva, llevar adelante un proceso de desburocratización, bajar la recaudación y eso requiere bajar el gasto, ser más rigurosos en el control, la modernización del Estado, optimizar el gasto y la utilización de los recursos para que los ciudadanos comprendan el motivo de por qué vamos a tomar medidas este año”.

“No hay otra opción”, insistió respecto de la necesidad de achicar los gastos del Estado municipal. “Lo que explico a la gente es que de algún lado los recursos van a salir. Hoy se presenta una realidad: el gobierno nacional no nos hará obras. Estamos solos, con el acompañamiento del gobierno provincial, pero va a depender de nosotros llevar adelante inversiones para desarrollarnos y resolver problemas de muchos años , como el del suministro de agua. Hicimos una inversión de más de 200 millones de pesos, recuperar perforaciones, cambiar válvulas, nuevas bombas y en otros casos medidas paliativas. Estas obras de infraestructura requieren recursos importantes, millones de dólares que tenemos que invertir. Asfalto, cordón cuneta, mejorar los servicios, generar condiciones para que Concordia sea una ciudad atractiva. Continuar el camino que iniciamos en 2024 bajando la presión impositiva, desburocratizando, desregulando y acompañando al sector privado. Vamos a defender nuestra gestión ya que bajamos la presión impositiva; queda mucho por hacer, pero vamos en este camino que estamos convencidos, apostando por el sector privado que genera riquezas, invierte y desarrolla en la ciudad. Vamos a explicar y contarles la verdad a los ciudadanos”.

Azcué también se refirió a las críticas formuladas desde el Centro de Comercio de Concordia y la Asociación Hotelera Gastronómica, instituciones que han denunciado un fuerte incremento de la Tasa Comercial.

“Ahora tenemos una reunión con estas instituciones (en referencia al Centro de Comercio y a la Asociación Hotelera Gastronómica), creo que una es el 11 de marzo. Puntualmente por esta cuestión de la Tasa Comercial y demás. Respetamos las posiciones y miradas y creemos que lo mejor es discutirlo en mesas de trabajo. Sí, nosotros más allá de lo que trabajemos, tenemos la obligación de dar cuenta a la sociedad de la decisión que tomamos. Estamos convencidos del camino de bajar la carga impositiva, tenemos hechos para mostrar. No es sólo un discurso. Puedo mostrar todas las acciones: tope a la Tasa de Alumbrado, una de las pocas ciudades del país, medida contracíclica. Antes se pagada el 16% del total y ahora hasta los 300 kilovatios. Una pescadería antes pagaba el 16%, nos parecía injusto, el foco afuera de la casa es el mismo que tenemos como familia. Pusimos un tope a esa tasa que beneficia a 2500 pymes en Concordia. Así también, hoy se pueden habilitar comercios en Concordia en 24 horas, se eliminaron más de 300 tasas, facilitándole las cosas al sector privado. Desde que somos gestión, la inflación fue mayor al aumento de las Tasas. Bajamos el gasto al 48%”, resaltó.

Respuesta a Guillermo Benedetto

Durante la entrevista por Oíd Mortales Radio, Francisco Azcué no disimuló el disgusto que le provocó la lectura de un informa sobre el gasto en personal firmado por el contador y abogado Guillermo Benedetto.

“Veo publicaciones, es un trabajo tendencioso, son posiciones y acciones políticas. Netamente políticas, que no hacen gala a la verdad. Es importante transmitirle a la sociedad que a los concordienses les están mintiendo. No es cierto. Me refiero a esa publicación como tantas otras. Hay que contar todo, porque si no la gente conoce una verdad a medias, retaceada. Hay que analizar las cosas en un contexto”, disparó.

Enseguida, repasó los antecedentes de Benedetto: “Primero, esta persona ha sido funcionario de gestiones anteriores (Bordet, hoy investigado por enriquecimiento ya que no puede justificar su patrimonio), de Cresto y es una persona que estuvo en los equipos técnicos de Gay, que compitió conmigo en las elecciones. Nos llama poderosamente la atención que fue parte de estas gestiones, no vio nada y ahora ve todo y nos quiere dar clases de cómo administrar y gobernar. Fue parte de cómo estamos ahora, cómo han gobernado, cómo les ha ido a estos personajes. Ahora, con total liviandad, sale a hacer esto escrito y, aparte, mintiendo. Sería bueno que ellos también cuenten todo, que no solamente recibimos un municipio endeudado, sino que durante 2023 pasaron 600 personas a planta permanente y nos dejaron una bomba. La deuda la pagamos y estamos pagando la deuda en dólares. Bajamos el 10% de los cargos políticos, el 10% del gasto en personal, que hoy se ha bajado brutalmente el gasto público”.Azcué insistió con que es necesario “analizar que ha caído la recaudación y esa caída nos ha golpeado muy fuerte. Esta cuestión es importante: dónde está la trampa, el engaño. En este artículo, esta persona quiere dar el mensaje de que subimos el gasto en personal. Qué ocurre: cuando uno mide cuál fue el gasto en personal, el gasto total tiene que ponderar cuánto cayó la recaudación. En un año, en donde la recaudación se cayó de esta manera brutal y tuvimos que bajar el gasto de la manera que lo bajamos, obviamente dan estos números, pero son buenos números cuando se analiza el todo. Bajamos el gasto en personal, tenemos menos empleados, hemos avanzado este año en jubilaciones de oficio”. – ¿La Municipalidad tiene 3090 empleados según la auditoría de la UNL? -Hoy tenemos 2956. Bajamos el gasto en personal en 10%, el gasto en funcionarios y vamos a seguir en este camino. Tenemos números y datos que lo justifican. Hay intereses políticos detrás que realmente engañan a los concordienses y es lo que nos obliga a contar nuestros datos, a defender nuestra gestión. Por último, Azcué se preocupó por resaltar que no es su forma ni su estilo salir a responder las críticas: “Nos dedicamos a gobernar y no responder. Pero, salimos a aclarar dado que es una cuestión importante y es un desafío que nos pusimos de bajar el gasto público, optimizando los recursos y el gasto”, concluyó.

Fuente: Oíd Mortales Radio – El Entre Ríos

