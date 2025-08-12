Azcué celebró que los fondos de CAFESG se inviertan en el desarrollo de la región

Share Post Whatsapp Messenger

Los trabajos incluyeron la modernización del comedor, la cocina y el baño del personal, sectores que presentaban hundimiento de pisos, filtraciones, inundación de pasillos y fallas en las instalaciones eléctricas. También se resolvieron problemas de funcionalidad y deficiencias edilicias que afectaban el normal desarrollo de las actividades escolares.

Durante la visita, Azcué subrayó la importancia de que “los fondos de CAFESG se vuelquen hacia el desarrollo de nuestra región. Es algo que se puede hacer porque se está ordenando, administrando con responsabilidad, y por eso celebro cada vez que veo que se busca optimizar los recursos, tal como lo estamos haciendo en la Municipalidad y en la Provincia”.

En la misma línea, resaltó que se trata de recursos “que llegan a obras cuyo destinatario es lo más importante: nuestros niños. Acá no importa si es competencia provincial o municipal, lo relevante es que llega a nuestros barrios y a las familias concordienses”.

Por su parte, el presidente de CAFESG, Carlos Cecco, destacó que la intervención se enmarca en las directivas del gobernador Rogelio Frigerio, recordando que “los fondos de CAFESG se han destinado a salud y educación, priorizando escuelas y hospitales. Vamos a estar en casi 35 obras en los departamentos Federación, Concordia, Concepción del Uruguay y Colón”.

Acompañaron la recorrida el vocal del Directorio de CAFESG, Martín Dri; el subsecretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Concordia, Carlos Gatto; y el director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari.

