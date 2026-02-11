Tamaño texto: − A +

AZCUÉ EN LOS BARRIOS TAVELLA NORTE Y SUR: “ES IMPORTANTE EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN CUIDAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS”

En la mañana de este miércoles el Intendente Francisco Azcué supervisó los distintos trabajos realizados en los barrios Tavella Norte y Sur llevados adelante por la Secretaría de Servicios Públicos en el marco de los abordajes integrales que semanalmente viene realizando en diferentes sectores de la ciudad.

Durante la jornada se llevaron a cabo una serie de trabajos de limpieza y mantenimiento de espacios verdes, recolección de residuos, erradicación de microbasurales, retiro de ramas, desmalezado, alumbrado, entre otros.

El intendente Azcué destacó la importancia de profundizar este tipo de acciones en los barrios: “vamos a recorrer toda la ciudad con esta modalidad de un abordaje integral, sin descuidar en lo cotidiano porque seguimos prestando servicios en toda la ciudad, pero esta metodología da muy buen resultado porque es un trabajo integral, intenso, con maquinaria y con personal realizando diferentes acciones”.

En ese sentido remarcó que “es importante el compromiso de los vecinos, que ayuden a que el barrio esté limpio y ordenado, cumpliendo su deber como ciudadano, sacando la basura a horario y no tirar los residuos en la calle, quemándolos o mantener los frentes de sus viviendas. Son cuestiones básicas que tenemos que cumplir para que entre todos cuidemos los recursos y los podamos volcar en mejorar los servicios, en obras como las que estamos haciendo con bacheo, asfalto o mejoras de las redes de servicio de agua y cloacas”.

Por su parte, el Secretario de Servicios Públicos Alejandro López, subrayó que “estas acciones requieren la cooperación de todas las áreas municipales y la participación activa de los vecinos, para que estas mejoras perduren. El objetivo es articular de manera eficiente los recursos disponibles y optimizar la prestación de servicios públicos, manteniendo la ciudad limpia, ordenada y con condiciones adecuadas para el bienestar de quienes viven en estos barrios”.

Durante la jornada del jueves está previsto que continúen los trabajos en el lugar, con la participación de la Subsecretaría de Servicios Públicos; la Subsecretaría de Ambiente; Higiene Urbana; Electrotecnia; Recolección de Residuos; Parque y Paseos y el 105, entre otras.