AZCUÉ ENCABEZÓ LOS ACTOS CONMEMORATIVOS POR EL COMBATE DE SAN LORENZO Y LA BATALLA DE CASEROS

En la mañana de este martes, el Intendente Francisco Azcué encabezó los actos conmemorativos por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo y el 174° aniversario de la Batalla de Caseros, donde puso en relieve la gesta heroica y el legado que dejaron el General José de San Martín y el General Justo José de Urquiza.

“Hoy nos reunimos para celebrar dos fechas centrales en la historia argentina. Cada 3 de febrero nuestra memoria colectiva se detiene en dos acontecimientos que marcaron rumbos decisivos, protagonizados por dos grandes líderes, José de San Martín y Justo José de Urquiza, pero unidas por un mismo propósito: construir una nación libre, organizada y con futuro” afirmó el Intendente.

“Urquiza comprendió al igual que San Martín décadas antes, que la independencia política carece de sentido sin organización, sin leyes y sin acuerdos duraderos. De ese modo, San Lorenzo y Caseros quedaron unidos por un mismo hilo histórico: primero, la lucha por la libertad y después, la construcción institucional. Hoy, más de dos siglos después, ese legado sigue interpelándonos. Nos recuerda que las transformaciones profundas no se hacen de la improvisación, sino de la planificación; que los liderazgos verdaderos se construyen con ejemplo que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del bien común”.

Por último Azcué remarcó que “desde esta gestión entendemos que gobernar es asumir ese mismo compromiso con valores. Y en este sentido, quiero expresar que esta gestión municipal, sumada a muchísimas instituciones y sobre todo con el gran apoyo de los concordienses, no vamos a ceder a ninguna extorsión, no vamos a claudicar para conseguir nuestros objetivos, qué es la de ser un estado eficiente, que lleve infraestructura y servicios de calidad para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Honramos a San Martín, a Urquiza, honramos a cada patriota y lo hacemos buscando siempre servir con responsabilidad, con esfuerzo y con honestidad, con el objetivo puesto en transformar Concordia para siempre”.

Por su parte, la Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza afirmó que Es un día que nos llena de orgullo a los entrerrianos porque a partir de Caseros vino la organización nacional que significó la sanción de la Constitución Nacional, la Presidencia de Urquiza en la Confederación Nacional y la sanción de muchas leyes que forman parte del Código Civil, del Código Penal, Comercial y del Código Procesal. “En poco tiempo, el país se organizó, creció, empezó a exportar y fue en pocos años. Hemos perdido mucho en el camino. Es tiempo de que nuestro corazón vuelva a estar orgulloso de todos estos valores”.

Estuvieron presentes funcionarios del Gabinete Municipal, concejales, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; veteranos de Malvinas; de la Asociación Sanmartiniana de Concordia y de la Asociación Concordiense Justo José de Urquiza; instituciones intermedias y culturales; de servicio y público en general.