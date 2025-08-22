Share Post Whatsapp Messenger

AZCUÉ PARTICIPÓ DEL ACTO POR LOS 200 AÑOS DE LA DECLARATORIA DE INDEPENDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Esta mañana, el Intendente Francisco Azcué participó del acto realizado en nuestra ciudad por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia Nacional de la República Oriental del Uruguay, que se conmemora el próximo 25 de agosto, donde estuvo presente el Intendente de Salto Carlos Gabriel Albisu.

Al hacer uso de la palabra, Azcué afirmó que este tipo de fechas “trascienden las celebraciones protocolares, tienen que ver con la conmemoración y tener presente las gloriosas epopeyas de nuestros próceres que entregaron la vida por nuestros países, en búsqueda de la libertad”.

En ese sentido, pidió “tener presente las acciones de nuestros hombres y mujeres para cargarnos de ese patriotismo necesario, no solamente para recordar el pasado sino para mirar hacia el futuro, siempre en la búsqueda de afianzar nuestros vínculos”.

Albisu por su parte destacó que “el hecho de estar conmemorando esta fecha en tierras argentinas tiene mucho más que ver con lo que celebramos, con la historia y las circunstancias que finalizaron en la creación de nuestro país el 25 de agosto de 1825. Fue una declaración de rioplatenses para rioplatenses”, con la intención de “construir una nación basada en los ideales de libertad, independencia, soberanía, igualdad y fraternidad, es decir los ideales artiguistas que entrerrianos y uruguayos los sentimos como propios”.

“Nuestros pueblos comparten la esencia de ser hijos de los mismos ideales. Yo vengo de un partido fundado por uno de los 33 orientales, lo que significa que mi más profunda convicción es la unión de los pueblos y aunque tengamos banderas distintas, aunque entonemos estrofas distintas o celebremos fechas diversas, tenemos claro que somos hermanos” destacó el Intendente de Salto.

Por último la Cónsul de la República Oriental del Uruguay en Concordia Fiorella Scayola, tras repasar los datos históricos que hacen a tan importante fecha, bregó porque “las nuevas generaciones comprendan que estos aniversarios, que nos reúnen en torno a nuestros símbolos patrios, no son palabras huecas ni volátiles, sino que son los fundamentos que sustentan a nuestra nación y nuestro diario vivir”.

Acompañaron el presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande Alejandro Daneri, la Cónsul argentina en Salto Carola del Río, el Diputado Provincial Marcelo López, legisladores uruguayos, secretarios, subsecretarios, concejales y funcionarios de la Municipalidad de Concordia; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tanto de Argentina como de Uruguay; ex Combatientes de Malvinas e integrantes de la colectividad uruguaya en Concordia.