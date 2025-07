Azcué respaldó el trabajo de los secretarios y confió en un acuerdo con los gremios: «nadie desea que haya un conflicto» – Redes de Noticias

Share Post Whatsapp Messenger

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 38 segundos

El intendente Francisco Azcué aseguró que la revisión de la planta de personal de la Municipalidad es una práctica que se mantendrá durante toda la gestión y destacó que la reducción en 84 contratos que tuvo lugar a mediados de este año tuvo diversas etapas de análisis hacia dentro de las reparticiones y de diálogo incluso con los gremios. Dijo que ante el nuevo planteo de los sindicatos se les pidieron las argumentaciones sobre los contratos que deben sostenerse y remarcó: «nadie desea un conflicto». Afirmó que «yo entiendo la posición de los gremios, ellos representan a los empleados, pero nosotros tenemos que velar por los intereses de todos los concordienses». Respaldó el rol de los secretarios de su gabinete en el proceso, de quienes dijo estar orgulloso.

El intendente Francisco Azcué no dio por cerrada definitivamente la revisión de la planta de personal de la Municipalidad, que el 30 de junio tuvo una reducción de 84 contratos en diferentes áreas. Por un lado remarcó que «esta idea de administrar responsablemente no tiene como variable, como quieren instalar algunos, al empleado municipal, todo lo contrario».

Insistió en que «venimos haciendo una reducción del gasto público desde que arrancamos», recordó que el año pasado en el primer semestre se logró un ahorro del 45% y ejemplificó que «hemos reducido en todo: antes había 52 circuitos de cooperativas de higiene y hoy hay 25, hemos reducido a la mitad el gasto en combustible, de los insumos que utiliza el municipio para prestar los servicios, se ha llevado adelante un proceso de control y de eficiencia que es permanente y va a ser así toda la gestión. Y obviamente que el gasto en personal, siendo uno de los gastos más importantes que realiza el municipio, está sujeto a revisión y no puede escapar del control y de que busquemos también ahí la eficiencia».

Enfatizó que «esto ha ocurrido durante toda la gestión y va a seguir ocurriendo. Tenemos que ser eficientes porque la ineficiencia es injusta, golpea más a los que menos tienen. Porque cuando un municipio lleva adelante una sobrepoblación de empleados en áreas donde no lo necesita, esos recursos que se te van ahí son los que les faltan después a los concordienses para que el Estado municipal les lleve la infraestructura que necesitan, para que les llegue el Estado a muchas personas donde el Estado nunca pasó, que están excluidos».

Advirtió que «esas cosas tenemos que ponerlas sobre la mesa. Y aclaro algo: es muy difícil, muy triste, muy duro tener que no renovar un contrato. No es algo feliz, que lo contamos como una gracia. No, todo lo contrario. Pero tenemos una responsabilidad y tenemos un mandato, el mandato popular, que nos votó para que hagamos esto, para que llevemos adelante una tarea eficiente en cuanto a la administración y que nos ocupemos de las cuestiones que los vecinos nos marquen como una prioridad. Eso es lo que estamos haciendo».

Durante el diálogo con el programa Lo Que Queda del Día en Oíd Mortales Radio, el intendente Francisco Azcué le restó dramatismo al ultimátum que le dieron cuatro gremios municipales en el que amenazaron con paros desde el jueves 10 de julio si no se dan de alta nuevamente a los 84 contratos que vencieron el pasado 30 de junio.

Reseñó que desde que se inició la gestión «estamos administrando los recursos de los concordienses con mucha responsabilidad en una ciudad con datos de pobreza alarmantes, 75% de pobreza infantil, y grandes déficits de infraestructura por un crecimiento desordenado y sin planificación».

Agregó que «siendo conscientes de eso y también del municipio que recibimos en cuanto a la ineficiencia y a muchas variables que tenemos que corregir, entendemos que para eso nos votaron y ese es el mandato popular: que nosotros pongamos orden, que administremos con responsabilidad los recursos y en ese sentido lo comenzamos a hacer desde el primer día».

Prosiguió que «en este contexto y con una caída de la recaudación muy fuerte que en el mes de mayo fue de aproximadamente 1.300 millones de pesos, les comunicamos a nuestros secretarios, que lo que habían presupuestado y tenían planificado ya no lo tienen, hoy tienen menos para cumplir con los objetivos, metas y acciones que tenían que llevar adelante. Ellos este concepto lo tienen internalizado, de buscar la eficiencia en todos los aspectos y en el personal también».

«Entonces cada uno hizo este análisis y confeccionó este listado. Después cuando lo dimos a conocer, nos reunimos con los gremios, yo me reuní con dos, mi secretario de Gobierno con otros, ellos nos pasaron un listado, nosotros ese listado lo revisamos, porque tal vez ellos consideraron sobre algunas personas que el análisis que nosotros hicimos no era el correcto o había alguna cuestión que estaba mal, lo sometimos a un cotejo y un análisis con los secretarios», detalló.

DEBUG 🎙️ Dejá tu opinión en audio 🎤 Grabar ⏹️ Detener 📤 Enviar