BORDET,ANUNCIO QUE SE IINVERTIRAN MAS DE 200 MILLONES DE PESOS EN PROYECTOS DE INNOVACION EN DESARROLLO

Lidia Germiniani, directora de la escuela Brazos Abiertos, contó la situación que se vive en la institución escolar de la zona oeste de Concordia, donde alrededor de 150 chicos no tienen banco para este ciclo lectivo.“Recibimos la documentación de familias de 150 niños pero solamente en lista de espera”, comentó la rectora. Y agregó que “el barrio Los Pájaros y Agua Patito está creciendo cada vez más y las escuelas que estamos alrededor no damos abasto”.Asimismo, remarcó que “las familias al no tener movilidad deciden que sus hijos no vayan a escuela y eso es una realidad, pero sabemos que “van a maestra particular”.

Además, mencionó que la escuela Brazos Abiertos “está dividida en dos edificios”, recordando además que “desde el 2017 estamos en un CDI con 4, 5 y 6 año”, mientras que “en la UENI, 1, 2 y 3 desdoblado en dos turnos”.

Fuente: CN DigitalRadio News Media: Los Charrúas https://radionewsmedia.com/