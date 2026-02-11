Local Concordia

BROMATOLOGÍA ADVIERTE SOBRE EL CONSUMO DE MIEL EN MENORES DE UN AÑO

11 febrero, 2026
maxi
No hay comentarios
Tamaño texto:
Imagen Destacada

BROMATOLOGÍA ADVIERTE SOBRE EL CONSUMO DE MIEL EN MENORES DE UN AÑO

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Concordia, en su función de preservar la salud de la población de posibles enfermedades transmitidas por alimentos, recuerda a la población en general que los niños menores de un año no deben consumir miel ni alimentos que la contengan.

La miel es uno de los alimentos que pueden presentar riesgo de contaminación con esporas de la bacteria Clostridium Botulinum.

En los lactantes, estas esporas pueden desarrollarse en el intestino y producir botulismo, una intoxicación grave.

Síntomas principales:

Estreñimiento.

Letargo y debilidad.

Dificultad para succionar y tragar.

Párpados caídos.

Llanto débil.

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

Continúan los fuertes operativos en los barrios de Concordia: secuestraron más drogas

11 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

AZCUÉ EN LOS BARRIOS TAVELLA NORTE Y SUR: “ES IMPORTANTE EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN CUIDAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS”

11 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

CARNAVAL, CULTURA Y COMUNIDAD: UN FIN DE SEMANA PARA CELEBRAR JUNTOS

11 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN PLAZA 25 DE MAYO

11 febrero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

Continúan los fuertes operativos en los barrios de Concordia: secuestraron más drogas

11 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

AZCUÉ EN LOS BARRIOS TAVELLA NORTE Y SUR: “ES IMPORTANTE EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN CUIDAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS”

11 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

BROMATOLOGÍA ADVIERTE SOBRE EL CONSUMO DE MIEL EN MENORES DE UN AÑO

11 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

CARNAVAL, CULTURA Y COMUNIDAD: UN FIN DE SEMANA PARA CELEBRAR JUNTOS

11 febrero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Temperatura · Concordia
--°C
--:--
Diario de Concordia y la Región
Diario de Concordia y la Región