BROMATOLOGÍA ADVIERTE SOBRE EL CONSUMO DE MIEL EN MENORES DE UN AÑO

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Concordia, en su función de preservar la salud de la población de posibles enfermedades transmitidas por alimentos, recuerda a la población en general que los niños menores de un año no deben consumir miel ni alimentos que la contengan.

La miel es uno de los alimentos que pueden presentar riesgo de contaminación con esporas de la bacteria Clostridium Botulinum.

En los lactantes, estas esporas pueden desarrollarse en el intestino y producir botulismo, una intoxicación grave.

Síntomas principales:

Estreñimiento.

Letargo y debilidad.

Dificultad para succionar y tragar.

Párpados caídos.

Llanto débil.