Bullrich cargó contra Larreta en el día que lanza su candidatura: «Argentina no sale con tibios

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró este miércoles que el país «necesita a alguien que tenga mucho carácter» y afirmó que «la Argentina no sale con tibios», al buscar diferenciarse del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su competidor dentro de la interna del PRO en la que ambos se presentarán como precandidatos a presidente para las elecciones de este año.

«Se discuten modelos y formas de salir de la crisis. La Argentina necesita un equipo liderado por alguien que tenga mucho carácter para poder hacerlo. Esa es la condición que ofrezco al pueblo argentino en esta situación: poner ese carácter al servicio de un cambio que libere a las clases medias, a los trabajadores y a los sectores que se esfuerzan de toda la carga que tienen», afirmó Bullrich en declaraciones a Cadena 3 de Rosario.

Las declaraciones de Bullrich se conocen horas antes de que Rodríguez Larreta confirme hoy su precandidatura a la Presidencia a través de un video que se publicará en sus redes sociales, en el que intentará mostrar un «fuerte respaldo federal», mientras que los otros sectores del PRO expresaron sus resquemores ante lo que consideran un lanzamiento «inconsulto».

En sus declaraciones de hoy, la exministra de Seguridad aseguró que «la Argentina no sale sin coraje, la Argentina no sale con tibios», sino con «mucha decisión».

«Como yo digo: tibios abstenerse porque el gobierno pasa y la gente es la que cada vez está peor», subrayó.

Al ser consultada sobre las diferencias con el jefe de gobierno porteño, Bullrich consideró que «los hechos hablan por sí mismos».

«Cuando uno se para en la realidad y las decisiones que nos han tocado tomar, es ahí donde uno percibe donde está el carácter y la fuerza y donde hay otra forma de ver las cosas. No digo que no es valido, pero yo creo en este camino. No soy yo la que debe plantear las diferencias, la gente las nota», remarcó.

Además, Bullrich se refirió a las tensiones e internas que se viven dentro de JxC en Mendoza donde el candidato Omar de Marchi amenaza con romper la coalición.

«Con autoridad y con los conceptos bien claros de que lo más importante es JxC y que nadie puede cortarse solo por decisión individual, pudimos encauzar el problema con mucha autoridad», afirmó Bullrich en referencia a la tensa reunión por Zoom que mantuvieron los referentes de la coalición.

«Llegamos a un acuerdo porque somos un partido, no la suma de individuos que buscan algo individualmente. Eso primó y pasamos esta etapa con un encuadramiento del PRO de Mendoza en el marco de Cambia Mendoza y eso es muy importante», afirmó.

Por otro lado, se refirió a los diferentes candidatos que podrían competir en una interna para gobernar en Santa Fe entre los que se encuentran Carolina Losada, Maximiliano Pullaro, Federico Angelini o Pablo Javkin.

«Todos son de una generación que ha tomado la provincia en sus manos y que buscan una salida. Que haya cinco o seis nombres que uno pueda decir que pueden gobernar Santa Fe es todo un éxito», opinó.

En ese marco, sostuvo que «falta tomar una decisión» que va a ser lo que «racional y emocionalmente sea mejor para los santafesinos»

