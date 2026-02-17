Calendario de pagos del miércoles 18 de febrero

Calendario de pagos del miércoles 18 de febreroANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el miércoles continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal.

Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,85 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimoTitulares con documentos finalizados en 5 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por HijoTitulares con documentos terminados en 5.

Asignación por EmbarazoTitulares con documentos concluidos en 4.

Asignación por PrenatalTitulares con documentos finalizados en 6 y 7.