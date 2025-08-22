Share Post Whatsapp Messenger

CAMBIO DE RECORRIDO EN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA DOS SECTORES DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Concordia informa a los vecinos que desde el siguiente lunes 25 de agosto de 2025 se implementará un cambio en el recorrido del Servicio de Recolección de Residuos en el sector comprendido por las siguientes calles:

Al Norte: Calle Gobernador Cresto.

Al Sur: Calle San Juan.

Al Este: Avenida Presidente Illia.

Al Oeste: Avenida San Lorenzo.

El servicio, se realiza desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas.

Además se modificará el recorrido para el siguiente sector:

Al Norte: Avda. Las Heras.

Al Sur: Calle Vélez Sarsfield.

Al Este: Calle Humberto Primero.

Al Oeste: Calle Boulevard Yuquerí.

Incluye: Barrio Islas Malvinas y contenedores del Barrio El Silencio.

El servicio se realiza desde las 7 hasta las 10:30 de la mañana.

Se solicita a los vecinos que tengan en cuenta los nuevos recorridos para sacar los residuos a la vía pública, respetando las normativas vigentes y así contribuir con la limpieza y el orden de la ciudad.