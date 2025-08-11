Share Post Whatsapp Messenger

CAPACITACIÓN EN INFORMÁTICA BÁSICA PARA ADULTOS MAYORES

Este martes 12 de agosto, de 9:30 a 11:30 horas, se desarrollará en la Sala de Informática del Centro Cívico (Mitre y Pellegrini – 1º piso) una nueva edición del Taller de Informática Básica – Nivel 1, dictado por Noelia Gómez y organizado por el Departamento de Políticas de la Tercera Edad de la Municipalidad de Concordia.

La propuesta está destinada a adultos mayores con conocimientos básicos de tecnología que deseen ampliar sus habilidades y aprender a utilizar mejor las herramientas digitales.

“Queremos que nuestros adultos mayores se sientan parte de esta era digital, brindándoles herramientas que les permitan comunicarse, aprender y desenvolverse con mayor independencia”, destacaron desde la organización.

La participación es gratuita, con cupo limitado. Las inscripciones se realizan de manera presencial en la Oficina de Políticas para la Tercera Edad, ubicada en el 1º piso del Centro Cívico, desde las 7:30 horas.

