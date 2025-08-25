Share Post Whatsapp Messenger

CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y USO DE EXTINTORES PARA EMPRENDEDORES

Esta mañana se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia la Capacitación en Prevención de Accidentes y Uso de Extintores, destinada a emprendedores de la ciudad.

El encuentro fue organizado por la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, junto a la Dirección de Recursos Humanos, con el objetivo de brindar a los emprendedores herramientas prácticas para garantizar espacios de trabajo más seguros y fortalecer la prevención de riesgos. La actividad contó con la disertación de la Técnica Superior en Higiene y Seguridad Jesica Yoly y la Licenciada en Higiene y Seguridad Leonela Páez, especialistas en la materia.

El Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó: “La capacitación permanente es fundamental para que los emprendedores cuenten con mayores recursos al momento de desarrollar sus proyectos. Desde nuestra área promovemos estos espacios porque entendemos que la seguridad también es parte del crecimiento productivo”.

Por su parte, la Directora de Recursos Humanos, Eugenia Tassino, subrayó: “Queremos acompañar a los emprendedores no solo en la gestión de sus iniciativas, sino también en la formación en materia de prevención. Invertir en seguridad es apostar a emprendimientos más sólidos y sustentables”.

Con una amplia participación, la jornada reafirmó el compromiso del municipio con la seguridad, el emprendedurismo y la formación continua.