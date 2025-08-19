Share Post Whatsapp Messenger

CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y USO DE EXTINTORES PARA EMPRENDEDORES

Con el objetivo de fortalecer la seguridad laboral y la prevención de riesgos para emprendedores, el próximo lunes 25 de agosto, de 9:00 a 11:00 horas, se llevará a cabo en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia una jornada de capacitación sobre prevención de accidentes y uso de extintores.

La propuesta, organizada por la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo y llevada adelante por la Dirección de Recursos Humanos junto a la División de Higiene y Seguridad, estará a cargo de la Técnica Superior en Higiene y Seguridad, Jesica Yoly, y la Licenciada en Higiene y Seguridad, Leonela Páez.

El encuentro tiene como finalidad brindar herramientas prácticas y teóricas para actuar de manera segura y eficaz ante posibles incidentes, así como fomentar la correcta utilización de los elementos de extinción de incendios.

El cupo es limitado a 50 personas y la inscripción debe realizarse mediante este link: https://forms.gle/mRNapXm2EuJyrqHx9

Esta actividad se enmarca en el compromiso municipal de promover espacios de formación que garanticen entornos de trabajo más seguros para todos.

