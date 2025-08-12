Share Post Whatsapp Messenger

CAPACITACIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL AEROPUERTO DE CONCORDIA

Con el objetivo de dar un paso más hacia la habilitación por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que permitirá la operatividad del Aeropuerto “Comodoro JJ Pierrestegui”, se está llevando adelante una capacitación sobre extinción de incendios.

La actividad, desarrollada por la ANAC, que cuenta con la participación de distintos sectores que intervienen en este tipo de situaciones, se da en el marco de una jornada de familiarización aeronáutica y se trata de una instancia clave en los requisitos operativos para la reactivación de vuelos comerciales.

Federico Schattenhofer, presidente del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC), destacó que “esta es una capacitación general, pero también enfocada específicamente al servicio de extinción de incendios, que se ha podido concretar, convocando a quienes cumplen funciones en el aeropuerto e instituciones externas. Todo esto se realiza con el objetivo de lograr la habilitación final del aeropuerto”.

Mario Moreira, capacitador de la ANAC, señaló que “es fundamental estar preparado para recibir cualquier tipo de aeronave y actuar con eficacia en caso de emergencia. Este abordaje fue integral, con énfasis en las aeronaves que podrían operar próximamente en Concordia”.

El objetivo del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de la ANAC es el de salvar vidas en caso de accidentes o incidentes y brindar el Servicio de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Emergencias y Desastres que puedan producirse en el ámbito de los aeropuertos/aeródromos bajo su responsabilidad.

Participaron de la capacitación el directorio del EDAAC; personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); de la Empresa Argentina de Navegación Aérea SE (EANA SE); Bomberos Voluntarios; Bomberos Zapadores y de la Brigada Forestal Municipal.

