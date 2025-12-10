CARNAVAL 2026: APERTURA DE SOBRES DE LA LICITACIÓN PARA ALQUILER DE TRIBUNAS, TARIMAS Y TORRES

El Ente Permanente de Carnaval informa que este viernes 12 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 02/2025, cuyo objeto es el “Alquiler de tribunas, tarimas y torres para el Carnaval de Concordia – Edición 2026”.

La instancia se realizará en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia, ubicada en Bartolomé Mitre 76, cumpliendo con los procedimientos administrativos establecidos y garantizando transparencia en todo el proceso.

Este llamado forma parte de la planificación integral para el Carnaval de Concordia 2026, asegurando la infraestructura necesaria para ofrecer un espectáculo de calidad, seguro y confortable para el público.

Desde el Ente Permanente de Carnaval se destaca la importancia de avanzar con estos pasos administrativos fundamentales para continuar trabajando con organización, previsión y profesionalismo en la edición 2026 de nuestra fiesta mayor.