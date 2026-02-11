Tamaño texto: − A +

CARNAVAL, CULTURA Y COMUNIDAD: UN FIN DE SEMANA PARA CELEBRAR JUNTOS

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, llevará adelante este domingo 15 de febrero, desde las 20:30 horas, en la Plaza 25 de Mayo, el evento “Carnaval, Cultura y Comunidad: Un fin de semana para celebrar juntos”, una propuesta abierta y gratuita destinada a poner en valor una de las manifestaciones culturales más representativas de la ciudad en lo que será el fin de semana largo de Carnaval.

La iniciativa busca fortalecer el encuentro, la identidad local y el intercambio regional, promoviendo el Carnaval como una expresión viva de arte, trabajo colectivo y participación comunitaria.

La celebración contará con la participación del Taller de Candombe La Vía Candombe, la agrupación infantil Pequeños Duendes, la Asociación de Autos Antiguos de Concordia, las comparsas locales Ráfaga, Imperio y Bella Samba y una delegación de la ciudad de Concepción del Uruguay con las comparsas Aimara, Unidos Do Bahía, Mascarada y Urugua-i

Además, el evento estará acompañado por una propuesta gastronómica a cargo de Cristóbal Café y Bar Ideal, sumando sabores y servicios para que vecinos y visitantes puedan disfrutar plenamente de la jornada.

Desde la organización, se agradece especialmente el acompañamiento y los aportes realizados por Cristóbal Café, Bar Ideal y la Cooperativa Eléctrica de Concordia y la CTM Salto Grande Delegación Argentina cuyo compromiso fue fundamental para concretar esta propuesta comunitaria.

Al respecto, el Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, destacó que “este evento es el resultado del trabajo conjunto entre el Estado municipal, las instituciones, los artistas, los empresarios gastronómicos y la comunidad. El Carnaval es una expresión cultural que nos identifica y nos une, y llevarlo a la plaza es una forma de acercarlo a todos”.

Asimismo, Gatto remarcó que “cada comparsa tiene la oportunidad de compartir su trabajo en esta edición 2026 y promover el intercambio con otras localidades de la región”.

“Carnaval, Cultura y Comunidad” es una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Concordia que reafirma el compromiso de seguir generando espacios abiertos, inclusivos y participativos, donde la cultura sea una herramienta de encuentro, crecimiento y desarrollo.

La actividad es con entrada libre y gratuita y se desarrollará en la Plaza 25 de Mayo, a partir de las 20:30