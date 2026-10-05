01.RA. Con tendencia ascendente, el río Uruguay se ubicará por encima de los 11 y 11,30 metros en Concordia y Salto.

Se comparte gacetilla de prensa respecto al estado de situación del río Uruguay; se adjuntan dos (2) imágenes a título ilustrativo.

Quedamos a disposición para consultas.

Saludos Cordiales.

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*Con tendencia ascendente, el río Uruguay se ubicará por encima de los 11 y 11,30 metros en Concordia y Salto, respectivamente.*

*Durante los próximos días se estima que se supere el Nivel de Alerta, siendo posible que la tendencia ascendente continúe.*

Tal como se ha venido anticipando desde hace unos meses, en el inicio de la primavera se empiezan a notar los *efectos del fenómeno El Niño muy fuerte *particularmente con lluvias abundantes registradas en las subcuencas Alta y Media, donde además están previstas nuevas precipitaciones muy abundantes en los próximos siete días.

En la zona más cercana al Complejo Hidroeléctrico la previsión es que ocurran precipitaciones moderadas del miércoles al viernes próximo sumando caudal de aporte al embalse.

*De concretarse las cantidades de lluvias pronosticadas a lo largo de toda la cuenca del río Uruguay, estaríamos ante una crecida extraordinaria, alcanzado y superando los Niveles de Alerta, pudiendo llegar a Niveles de Evacuación antes de mediados del corriente mes.*

Para las ciudades ubicadas más al sur de la Represa, los incrementos de niveles se notarán más gradualmente, pero de forma sostenida hasta alcanzar (y eventualmente superar) sus respectivos Niveles de Alerta.

El fenómeno de *El Niño* presentará -para los próximos tres meses- una alta probabilidad de lluvias superiores a lo normal, y consecuentemente el río estará en condición sostenida de “aguas altas”.

Desde Salto Grande se recomienda seguir la evolución de la situación hídrica mediante los canales oficiales, especialmente con el *Comunicado Diario* que se actualiza aproximadamente a las 13 horas, y que se encuentra disponible en la web*: **www.saltogrande.org* <http://www.saltogrande.org/>* (sección Datos Hidrológicos) y la APP de Salto Grande* (disponible para descarga gratuita para Android y Iphone*). El uso de información oficial es una herramienta esencial para mantenerse adecuadamente informados.*

*Unidad Vinculación e Información Institucional* Secretaría General | Comisión Técnica Mixta de Salto Grande +598 473 27777 (ROU) +54345 4216612 (RA) infoinstitucional@saltogrande.org https://www.saltogrande.org Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande