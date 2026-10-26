sube el río uruguay: El río Uruguay presentará un nuevo ascenso, manteniéndose alejado de los niveles de alerta

El río Uruguay presentará un nuevo ascenso, manteniéndose alejado de los niveles de alerta

Tras las lluvias ocurridas el fin de semana en la cuenca Alta, el caudal del río se ha incrementado y está transitando hacia el embalse.

Aguas debajo de la represa también se observará un ascenso gradual del nivel del río en los próximos días, estimándose que no se superarán los 10,60 metros y 10,90 metros en Concordia y Salto respectivamente.

Este comportamiento corresponde a la situación de “aguas altas” que se ha anticipado para el último trimestre del año, debido a la influencia del fenómeno El Niño sobre las lluvias en la cuenca.

Por otra parte, los pronósticos de precipitaciones no prevén lluvias significativas para los próximos siete días.

Como es habitual, desde Salto Grande se recomienda seguir la actualización diaria de la situación hídrica por los canales oficiales, especialmente con el Comunicado Diario que se actualiza aproximadamente a las 13 horas, y que se encuentra disponible en la web: www.saltogrande.org (sección Datos Hidrológicos) y la APP de Salto Grande (disponible para descarga gratuita para Android y Iphone).

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