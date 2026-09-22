*12 PROYECTOS DE CONCORDIA SERÁN FINANCIADOS POR EL FONDO “JÓVENES EN ACCIÓN CLIMÁTICA 2026”*

Durante esta mañana se realizó la firma de los convenios de cooperación y asistencia institucional a los proyectos ambientales ganadores del Fondo “Jóvenes en Acción Climática Concordia 2026”, iniciativa internacional impulsada por la Municipalidad en alianza con Bloomberg Philanthropies y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que posiciona a Concordia dentro de una red global de 300 ciudades comprometidas con el liderazgo juvenil frente al cambio climático.

La iniciativa buscaba promover la participación de jóvenes en el abordaje de problemáticas vinculadas al ambiente y el cambio climático, fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y distintos actores de la comunidad.

Desde el lanzamiento de la convocatoria en el mes de julio, se sucedieron varias etapas obligatorias de fortalecimiento, mentorías y tutorías técnicas que permitieron consolidar la viabilidad y el presupuesto de cada propuesta. A través de la labor del Comité Técnico de Evaluación y el proceso de votación participativa juvenil, le permitió a la comunidad votar y elegir de manera directa uno de los proyectos ganadores, que obtuvo más de 2.400 votos.

El intendente Francisco Azcué destacó el trabajo realizado por las instituciones, docentes y estudiantes de Concordia en el marco del programa tras haber sido, nuestra ciudad, seleccionada para ser una de las 300 en el mundo y ubicándose “entre las de mejor desempeño por el cumplimiento de los plazos, la cantidad y la calidad de los proyectos presentados” por lo que manifestó su satisfacción por los resultados alcanzados.

“Uno de los principales aportes del programa es promover la participación ciudadana y el compromiso de los jóvenes con su comunidad, especialmente a través de proyectos vinculados al cuidado del ambiente. Este puede ser el punto de partida para nuevos proyectos y articulaciones entre instituciones” remarcó Azcué.

Por último el intendente hizo hincapié en el rol que tienen nuestros jóvenes, quienes demostraron la absoluta responsabilidad a la hora de llevar adelante el armado de los proyectos y ser parte de cada una de las instancias del programa para que finalmente sus ideas, sean seleccionadas.

El subsecretario de Ambiente Joaquín Gobetto señaló que “la firma de los convenios simplemente formaliza algo que ya viene dándose, que es el compromiso de los chicos y de los docentes que lo acompañan. Desde nuestra parte valoramos la participación y la importancia de los jóvenes en este tipo de propuestas”.

Por su parte, el responsable del Departamento de Estudios y Proyectos Héctor Rivero destacó que “son 12 los proyectos que van a estar realizando en paralelo lo que significará un gran esfuerzo de todo el equipo que acompañará a los chicos en este proceso. Esperamos que el año que viene podamos ser seleccionados nuevamente y poder recibir el doble de fondos que recibimos este año. Estamos muy contentos por los resultados obtenidos”.

*PROYECTOS GANADORES*

Cada convenio establece el compromiso de destinar los fondos otorgados, que van de 1.000 a 5.000 dólares estadounidenses convertidos a pesos argentinos, exclusivamente a la ejecución de las actividades aprobadas.

Los proyectos seleccionados contemplan propuestas relacionadas con el reciclaje, la economía circular, el cuidado del agua, la mitigación de floraciones algales, la movilidad sustentable, la gestión de residuos y la adaptación frente a eventos climáticos:

*“Reciclando en la escuela y comunidad, un rincón verde con historia y conciencia”*, de la Escuela Brigadier Pascual Echagüe. La institución firmante es el Centro de Ex Alumnos de la Escuela Técnica N° 1.

*“Del residuo al recurso. Aprender biotecnología para la acción climática”*, de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER. La institución firmante es la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER.

*“Desarrollo de un prototipo para la mitigación de floraciones algales”*, de FCAL-UNER. La institución firmante es la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER.

*“Guardianes del Agua: de los orígenes de la vida a la salud de nuestro Río Uruguay”*, de EST-FCAI-UNER. La institución firmante es la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER.

*“De residuos de aserradero a Carbono estable”*, de la UTN Facultad Regional Concordia. La institución firmante es la UTN Facultad Regional Concordia.

*“Proyecto Argos: hidro inmersión”*, del Club de Ciencias ISDICA. La institución firmante es el Polo Psicosocial Entre Ríos.

*“Parece que va a llover. Red comunitaria de prevención ante alertas climáticas”*, de la Asociación Civil Luz del Ibirá. La institución firmante es el Polo Psicosocial Entre Ríos.

*“El reino del revés: Nodo Botánico y Hortícola Walsh”*, de la Escuela Secundaria N° 30 María Elena Walsh. La institución firmante es Rotary Club Salto Grande.

*“La escuela como cuenca: gestionando agua, generando comunidad”*, de la EET N° 1 Brigadier Pascual Echagüe. La institución firmante es el Centro de Ex Alumnos de la Escuela Técnica N° 1.

*“Eco Shampoo. Una solución sólida para un problema ambiental”*, de la Escuela Secundaria N° 14 Alejandro Carbó. La institución firmante es el Polo Psicosocial Entre Ríos.

*“E-MOV Concordia”*, de la UTN Facultad Regional Concordia. La institución firmante es la UTN Facultad Regional Concordia.

*“Campus Circular Concordia”*, de la UTN Facultad Regional Concordia. La institución firmante es la UTN Facultad Regional Concordia.

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