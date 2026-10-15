2º Congreso de Comercio Exterior y Logística Internacional: “Claves Macroeconómicas, Geopolítica y Puertos Inteligentes”

El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 16 de octubre de 2026, a partir de las 08:30 horas, en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú “Malvinas Argentinas” (José M. Estrada 1080).

Este prestigioso espacio de análisis y debate —declarado de Interés de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos y de Interés Municipal— reunirá a destacados referentes del ámbito académico, empresarial y profesional para proyectar las claves macroeconómicas, logísticas y geopolíticas hacia 2027.

TÍTULOS Y DISERTANTES:

– Videoconferencia Internacional: “¿Cómo mejorar la competitividad de la exportación?” Disertante: Lic. Nicola Minervini – Actualidad del Comercio Exterior Argentino – Dinámica de las Exportaciones e Importaciones Disertante: Sr. Aquiles Arus – Acuerdo MERCOSUR – Unión Europea: impacto en las empresas de la región Disertante: Mg. Diego Dumont – El Mundo Cambió de Ruta. Geopolítica, reconfiguración de las cadenas globales y oportunidades para Argentina Disertante: Mg. Yanina Lojo – Banco de la Nación Argentina: “Herramientas y presencia internacional para impulsar el crecimiento de las empresas argentinas” Disertante: Lic. Fiorella Martin – Situación actual de las normas cambiarias aplicables a la compraventa internacional y otros accesos al mercado libre de cambios Disertante: Lic. Carmen Carballeiro – Acuerdo MERCOSUR – Unión Europea: Cambios Comerciales y oportunidades para importadores y exportadores Disertante: Esp. Agustín Paez Romairone – Entre Ríos entre dos hidrovías. De provincia de paso a provincia puerto. El desafío del MERCOSUR Disertantes: Dr. Jaime Benedetti y Dr. Héctor Sauret – Stream Network: Un concepto de avanzada que representa una oportunidad de oro para las empresas de América Latina. Los cambios de 90° en el eje de comercio internacional: del flujo Este-Oeste al crecimiento del flujo de comercio Norte-Sur dentro del hemisferio occidental Disertante: Lic. Mariano Parlatto Esperamos contar con su distinguida presencia para fortalecer los vínculos y transformar el conocimiento en desarrollo productivo para la región. Inscripciones y acreditaciones: https://lnkd.in/dYqac5zb