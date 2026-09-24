*3° ENCUENTRO SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO*

La Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor del Gobierno de Entre Ríos, junto con la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, invita a participar del 3° Encuentro sobre Información Financiera para el Desarrollo Productivo, que se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de septiembre, de 9:00 a 13:00 horas, en el Centro de Convenciones Concordia, ubicado en San Lorenzo Oeste 101.

El encuentro tiene como objetivo generar un espacio de información, intercambio y vinculación con referentes y entidades del sector financiero, acercando herramientas y conocimientos que contribuyan al fortalecimiento de emprendimientos, empresas y proyectos productivos.

La propuesta está destinada especialmente a emprendedores, productores, empresas y personas interesadas en conocer alternativas y herramientas financieras para potenciar sus proyectos.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, Ing. Sebastián Arístide, destacó la importancia de generar este tipo de espacios: “El acceso a la información es una herramienta fundamental para quienes llevan adelante un emprendimiento o un proyecto productivo. Estos encuentros permiten conocer alternativas, generar vínculos y acercar a nuestros emprendedores y productores a los distintos actores del sector financiero”.

Asimismo, Arístide señaló que “desde la Secretaría de Desarrollo Productivo continuamos trabajando para fortalecer el entramado productivo local, acompañando iniciativas que permitan incorporar conocimientos, generar nuevas oportunidades y brindar herramientas concretas para el crecimiento de los proyectos”.

La jornada constituye una nueva instancia de articulación entre el sector público, el entramado productivo y las entidades vinculadas al financiamiento, promoviendo el intercambio y la generación de oportunidades para quienes desarrollan actividades productivas en Concordia y la región.

La participación requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/448

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