La Municipalidad de Concordia continúa acompañando a las instituciones deportivas de la ciudad, promoviendo acciones que contribuyen a mejorar sus espacios, fortalecer sus actividades y generar mejores oportunidades para quienes forman parte de la vida de los clubes.

En esta oportunidad, se concretaron entregas de equipamiento deportivo al Club Atlético Libertad y al Club Atlético Victoria, en respuesta a solicitudes realizadas por ambos clubes.

Las iniciativas se enmarcan en el Presupuesto Participativo, una herramienta que permite a las instituciones y organizaciones de la comunidad acercar sus necesidades y participar en la construcción de respuestas concretas.

Las actividades contaron con la presencia del subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, acompañado por el equipo técnico de Presupuesto Participativo. En representación de las instituciones participaron el presidente del Club Atlético Libertad, Sebastián Cuberli, y el presidente del Club Atlético Victoria, Rubén Arellano.

Enguelberg destacó el valor de esta herramienta de participación ciudadana y señaló: “Desde el Municipio buscamos estar cerca de las instituciones, escuchar sus necesidades y acompañarlas con respuestas concretas. Los clubes cumplen una función social fundamental y es importante que podamos trabajar junto a ellos para fortalecer su crecimiento”.

Desde la Municipalidad se destacó la importancia de sostener un vínculo cercano con las instituciones, conocer sus realidades y acompañar sus proyectos mediante herramientas de participación ciudadana.

Los clubes cumplen un rol fundamental en cada barrio: son espacios de encuentro, formación, contención e integración para niños, jóvenes y adultos. Fortalecerlos significa también invertir en la comunidad y en el desarrollo social de Concordia.