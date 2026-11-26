Este sábado 28 de noviembre, la Municipalidad de Concordia llevará adelante un nuevo abordaje territorial. En esta oportunidad será en Benito Legerén, en la Escuela Justa Gayoso, en calle Las Violetas 1505, de 9 a 12:30 horas.

La jornada está destinada para los vecinos de Benito Legerén, Las Tejas, Villa Adela y El Martillo, quienes podrán acercarse para realizar consultas, gestionar trámites y acceder a diferentes servicios sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.

Participarán distintas áreas de la Municipalidad, que brindarán atención en materia de salud, acompañamiento social, trámites, asesoramiento y servicios vinculados al cuidado y bienestar de las familias.

Entre las prestaciones previstas habrá controles de salud, vacunación, atención pediátrica, asistencia odontológica infantil, orientación sobre gestiones sociales y documentación, servicios relacionados con el transporte público y licencias de conducir, además de atención veterinaria y vacunación antirrábica para mascotas, entre otras propuestas.

Asimismo, se desarrollarán actividades destinadas a niños y jóvenes, junto con diferentes espacios de acompañamiento y orientación para los vecinos, promoviendo la participación y el encuentro comunitario.

Los Abordajes Territoriales forman parte de una política pública de cercanía que busca llevar la Municipalidad a cada barrio, escuchar las demandas de la comunidad y facilitar el acceso a las herramientas y servicios del Estado.

Desde el Municipio se invita a las familias de los barrios mencionados a participar de esta nueva jornada y aprovechar los diferentes servicios y propuestas que estarán disponibles.