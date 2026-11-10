ABORDAJE TERRITORIAL EN LOS BARRIOS PAMPA SOLER Y LA BIANCA

La Municipalidad de Concordia llevará adelante un nuevo Abordaje Territorial, una iniciativa que busca acercar los servicios del Estado municipal a los distintos sectores de la ciudad, facilitando el acceso de los vecinos a prestaciones, trámites y herramientas de acompañamiento.

En esta oportunidad, la jornada se realizará este viernes 13 de noviembre, de 9:00 a 12:30 horas, en la Iglesia Evangélica “Jesús te Ama”, ubicada en la intersección de Don Segundo Sombra y La Rioja, y estará destinada especialmente a los vecinos de los barrios Pampa Soler y La Bianca.

Durante el encuentro participarán diferentes áreas de la Municipalidad, que brindarán atención y asesoramiento en materia de salud, asistencia social, discapacidad, educación, tránsito, servicios veterinarios, ambiente e higiene urbana, entre otras prestaciones.

Los vecinos podrán acceder a controles médicos y preventivos, vacunación, atención odontológica, asesoramiento y acompañamiento para diferentes gestiones sociales y documentales, trámites vinculados al transporte público y licencias de conducir, además de servicios de castración y vacunación antirrábica para mascotas. También habrá espacios de orientación ambiental y atención vinculada a trámites ante el Juzgado de Faltas.

Los Abordajes Territoriales forman parte de una política de cercanía impulsada por la gestión municipal, que tiene como objetivo llevar la Municipalidad a los barrios, escuchar a los vecinos y facilitar el acceso a los servicios y recursos del Estado.

A través del trabajo articulado de sus diferentes áreas, el Municipio continúa generando espacios de encuentro y atención directa, promoviendo una gestión presente en el territorio y comprometida con las necesidades de cada comunidad.